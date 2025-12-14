El proyecto FITE Red AgriFoodTe, impulsado por CITA Teruel, presenta sus resultados finales el 17 de diciembre

El proyecto FITE Red AgriFoodTe, impulsado por CITA Teruel, presenta sus resultados finales - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Red de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria de Teruel' (Red AgriFoodTe), impulsado por el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITAte), presenta sus resultados finales en una jornada que se celebrará el próximo 17 de diciembre de 10.00 horas a 13.15 horas en formato presencial en la sede del CITA Teruel. y online.

Red AgriFoodTe ha tenido una duración de tres años (2023-2025) y ha sido subvencionado con 400.000euro por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2022.

En este encuentro se darán a conocer las principales acciones desarrolladas en el proyecto sobre temáticas tan variadas como la gestión sostenible del suelo, la revalorización de subproductos y el consumo responsable, se abrirán espacios de diálogo entre los distintos actores del territorio y se identificarán oportunidades para continuar trabajando en red para el sector agroalimentario y forestal de la provincia de Teruel.

Todo el que quiera asistir debe apuntarse en el siguiente enlace: 'https://forms.office.com/e/bykWgx3pcF'.

ACELERAR LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

El propósito principal de este proyecto era facilitar la transición ecológica, digital y hacia una bioeconomía circular mediante la creación de una red multiactor que integre investigadores, empresas, administración pública y consumidores.

Este enfoque innovador rompe con los modelos tradicionales de transferencia de conocimiento, construyendo un sistema AKIS (Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícola) en el que se fomente la cocreación y el intercambio activo entre todos los agentes implicados.

UN PROYECTO DOTADO DE TRES PILARES FUNDAMENTALES

De esta manera, se pretendía conseguir fomentar la transferencia de conocimientos científicos y resultados de proyectos de investigación e innovación y facilitar la adopción de buenas prácticas agroecológicas e innovadoras.

El proyecto ha tenido tres pilares fundamentales, definidos tras el análisis del proceso participativo inicial realizada en toda la provincia. Por un lado, la dinamización de la Red, con la organización de actividades de transferencia del conocimiento y formación dirigidas a las 7 secciones definidas en el primer año: cultivos extensivos, leñosos, hortalizas y legumbres, ganadería, forestal, transformación y consumo agroalimentario y turismo agroalimentario.

En la red se han integrado 753 personas, mayoritariamente del sector agroalimentario y forestal, pero también agentes de la administración pública, técnicos y asesores, investigadores y sociedad general.

Se han organizado un total de 48 jornadas o eventos de transferencia durante los tres años de duración del proyecto, consiguiendo una asistencia total de 1545 personas.

Además, 'Living Labs', con el desarrollo de tres pilotos demostrativos-participativos o laboratorios vivos sobre Gestión sostenible de suelo, Consumo responsable y Revalorización de Biomasa, subproductos y residuos agroalimentarios.

La comunicación y sensibilización mediante el lanzamiento de la campaña de sensibilización 'Contigo todo encaja', una iniciativa que destaca el papel clave de la ciudadanía en la transformación del ecosistema agroalimentario a través de actividades digitales y presenciales.

Red AgriFoodTe busca transformar la provincia de Teruel en un laboratorio vivo de innovación agroalimentaria, promoviendo la colaboración entre actores para lograr una agricultura más sostenible, innovadora y coherente con las políticas europeas de bioeconomía.

Se puede consultar más información en su página web: 'https://redagrifoodte.cita-aragon.es/'