El Proyecto LIFE NITRAZENS, de la mano del CITA, inicia un ciclo de jornadas para mejorar la gestión de los nitratos

Recogida de muestras del Proyecto Life Nitrazens - CITA

ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo LIFE 'Apoyo a la gobernanza de los nitratos mediante herramientas de participación ciudadana' (NITRAZENS) pone en marcha un ciclo de jornadas participativas en las cuencas del Duero, Ebro y Mondego con el fin de mejorar la gestión de los nitratos. Estos encuentros comenzarán el próximo 16 de marzo en Huesca y finalizarán el 28 de abril en Monreal del Campo.

La contaminación por nitratos constituye uno de los principales problemas que afectan a la calidad de las aguas en España. Han transcurrido 30 años desde la incorporación de la Directiva de Nitratos al ordenamiento jurídico español y, pese a los avances normativos y técnicos realizados, no se ha logrado revertir de manera significativa esta problemática.

El proyecto LIFE NITRAZENS busca identificar y poner en marcha medidas eficaces, viables y consensuadas entre los distintos actores implicados, así como apostar por la gobernanza como herramienta clave para avanzar hacia soluciones sostenibles, fomentando la participación, el diálogo y la corresponsabilidad.

Estos talleres se plantean como espacios de debate y colaboración en los que reunir a administraciones públicas, sector agrario y ganadero, comunidad científica, entidades ambientales y otros actores sociales para compartir experiencias, analizar dificultades y contrastar puntos de vista. El objetivo es generar un intercambio enriquecedor que contribuya a construir propuestas realistas y eficaces frente al reto de la contaminación por nitratos.

CALENDARIO COMPLETO

La iniciativa pasará por Huesca --lunes 16 de marzo--, Calatayud (Zaragoza) --martes 24 de marzo--, Sariñena (Huesca)--viernes 27 de marzo--, Alcañiz (Teruel)--jueves 9 de abril--, Valderrobres (Teruel)--martes 14 de abril--, Tordesillas --Valladolid--, lunes 20 de abril--, Herrera de Pisuerga (Palencia) --martes 21 de abril--, Cuéllar (Segovia) --miércoles 22 de abril--, y Monreal del Campo (Teruel)-- martes 28 de abril--.

En las jornadas participarán los investigadores del Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente del CITA Marian Lorenzo, Farida Dechmi y Samuel Franco y las técnicas de investigación Marta Estopiñán, Blanca Abril y María Balcells.

También tomarán parte distintas administraciones públicas: la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Castilla y León y el Laboratorio Agroambiental del Gobierno de Aragón.

Sus intervenciones abordarán cuestiones como la designación de zonas vulnerables y los programas de actuación, la integración de la contaminación por nitratos en los planes hidrológicos de cuenca y el marco normativo derivado del Real Decreto de suelos sostenibles.

Asimismo, participarán centros de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), que tratarán aspectos relacionados con la fertilización sostenible y presentarán herramientas de ayuda para la aplicación de los fertilizantes como es el caso de SATIVUM.

Por último, se incorporarán experiencias innovadoras en la gestión de purines, con la participación del Centro Gestor de Purines ADS Nº 2 Comarcal de Porcino de Ejea, así como ejemplos de gobernanza en la gestión de la contaminación por nitratos tomando como experiencia el caso de Riegos del Alto Aragón.

Será necesario inscribirse previamente a través de la página web del CITA --'cita-aragon.es/evento/jornadas-participativas-proyecto-life-nitrazens-impulsando-juntos-una-mejora-en-la-gestion-de-los-nitratos/'-- o de LIFE NITRAZENS --'life nitrazens.eu'--.

En este proyecto LIFE, además del CITA, colaboran la Universidad de Burgos (coordinador), INNOVALIA, OSOIGO, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Fundación Ibercivis, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón en España, la Universidad de Coimbra, Aguas do Centro Litoral, la Associacao de Beneficiarios da Obra y Fomento Hidroagricola do Baixo Montego y el municipio de Soure en Portugal.