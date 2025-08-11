El proyecto del nuevo estadio Ibercaja Romareda obtiene la certificación de sostenibilidad BREEAM "excelente"

ZARAGOZA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sociedad Nueva Romareda S.L. avanza también en los requisitos que deberá cumplir la futura instalación con respecto a su sostenibilidad, mientras se desarrollan los trabajos sobre el antiguo estadio. Para que el Ibercaja Romareda de Zaragoza se consolide como una de las sedes de la Candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030, eligieron el prestigioso sello BREEAM ES que certifica la sostenibilidad en el diseño y la construcción de este equipamiento.

La elección de este sello BREEAM ES responde a su reconocida reputación internacional y su excelente adaptación tanto a la normativa como al mercado nacional, así como su experiencia en certificación de otros estadios de fútbol en Europa. Entre los aspectos que la sociedad Nueva Romareda valoró para escogerlo destacan la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la gestión de residuos, así como la puesta en valor de la conectividad del entorno, la minimización de la contaminación y la mejora de la biodiversidad.

Una de las principales ventajas asociadas a este tipo de certificaciones es la reducción de los costes operacionales y de mantenimiento a largo plazo, así como la gestión responsable del proceso constructivo. En esta primera fase de la obra, el gran porcentaje, situado por encima del 95%, de los residuos que se han podido valorizar, además de haber asentado una sólida base de relación con el vecindario, a quienes se ha informado en todo momento de las actuaciones más relevantes, además de facilitar un buzón de comunicación accesible a todas las personas interesadas.

Las características más destacadas del diseño y la construcción que han permitido la obtención de la certificación BREEAM ES en su categoría "Excelente" son las siguientes: ahorro de energía, ahorro de agua, proceso de diseño integrado y prácticas de construcción responsable, mejora de la biodiversidad del entorno, plan de movilidad, prioridad a la calidad del aire interior, prevención de la contaminación y circularidad.

El estadio Ibercaja Romareda y todas sus virtudes en el plano de la sostenibilidad, servirán también como referente a la hora de aplicar soluciones beneficiosas para el bienestar de los ciudadanos en cualquier otro tipo de construcción en la zona.

Los sistemas que han hecho al estadio recibir el certificado BREEAM ES, bajo unos estos estándares de diseño y construcción ejemplares, conseguirán unas instalaciones del máximo nivel, enfocadas de la forma más sostenible y económicamente responsable, optimizando al máximo la inversión e intereses del Club, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y los ciudadanos.