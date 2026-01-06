El proyecto de presupuesto para Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda alcanza los 191 millones

Archivo - El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza destinado a Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda para este 2026 alcanza los 191.088.710 euros, con una fuerte inversión en los planes enfocados en vivienda y en la reforma integral de calles y avenidas, avanzando en equipamientos demandados por los ciudadanos y en la prestación de servicios en los barrios de la ciudad.

"Son unas cuentas con un salto en el esfuerzo inversor, que también refleja la importancia de proyectos enfocados en rehabilitación y construcción de vivienda", ha avanzado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, cuya área prevé aumentar su dotación en un 3,52% respecto al año anterior.

Todo ello sin contar con cerca de otros 36 millones de euros, recogidos en otras áreas, que van destinados a las obras del regeneración del Huerva y La Nueva Romareda y que ejecuta o coordina esta área, lo que la llevaría a superar los 227 millones de euros.

VIVIENDA

El presupuesto de Vivienda alcanzará los 20.324.387 euros, lo que supone un incremento de su dotación del 6,56% y acumula en dos años más del 30% de subida respecto a lo que se destinaba en la ciudad otras anualidades.

La mayor novedad estará en el aumento de las ayudas a la accesibilidad y en el fomento a la rehabilitación residencial, que salta de los 6 hasta los 8 millones de euros.

La vivienda pública, el plan de acceso a la vivienda para jóvenes y los programas sociales tendrán 5,6 millones de euros, y el Plan Especial de Vivienda de Zamoray Pignatelli duplica la aportación hasta los 1,5 millones de euros.

Mientras, las reformas integrales de los viales públicos continúan siendo una apuesta clara y en este sentido, las calles de la ciudad, ya sea en obras específicas de reforma integral, en mantenimiento, en asfaltado o en conservación, supondrán un esfuerzo inversor de 26 millones de euros.

Aquí destaca el Plan de Renovación de Avenidas de la ciudad, que da un salto histórico y pasa de 1,5 a 10 millones de euros y las obras de renovación viaria alcanzan los 6,2 millones --un 412% más que el año anterior--.

A esto se deben sumar otros proyectos más concretos que están en proceso o en obras, como la prolongación de Ibón de Astún con Rallo Lahoz en Miralbueno; la segunda fase de la avenida de Navarra que está próxima a finalizar; o la calle Oeste en Santa Isabel; calle Utrillas en Las Fuentes; calle Matadero en San José; o los proyectos de Pedro Cerbuna, Doctor Iranzo y Camino del Vado.

Se añade además la Operación Asfalto con un millón de euros, la regeneración de polígonos industriales con 400.000 euros y los 5.050.000 euros en conservación de viario público y mejora de la accesibilidad.

Por otra parte, la transformación más destacada es la regeneración del río Huerva que supondrá una inversión, junto al Gobierno de Aragón, 19.899.765 euros.

"Es un corredor verde que hará de eje vertebrador en los barrios que atraviesa, con un valor paisajístico tremendo, pero que además será un antes y después en la forma de la relacionarnos con este río que estaba abandonado", ha recordado Víctor Serrano.

NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL

Además, se destinarán 1,5 millones de euros para iniciar las obras ordinarias del entorno del futuro Ibercaja Romareda, avanzando así en este gran proyecto de ciudad que "será icónico y diferencial".

Pero la construcción del nuevo estadio también supone 16 millones de euros del préstamo participativo y otros 11,1 millones de aportación municipal a La Nueva Romareda.

En total, 28,6 millones de euros que serán clave para el impulso definitivo del mayor equipamiento ejecutado en décadas en la ciudad y que supondrá un cambio exponencial necesario para hitos como el Mundial de Fútbol 2030.

En lo referente a equipamientos en barrios, el presupuesto previsto será de 86.426.818 euros, y destaca la optimización de los costes energéticos, la modernización y la sostenibilidad.

En el capítulo de inversiones se alcanzan los 14,7 millones de euros, donde destacan los 3,1 millones de euros destinados a la Escuela Infantil Arcosur, los 2,2 millones del plurianual destinado a terminar el Centro Cívico Hispanidad, o el millón de euros para el plan de obras de conservación de equipamientos.

Asimismo, se destinan distintas partidas para edificios como la Comisaría del Parque Bruil, el Centro Municipal de Servicios Sociales de San José, el Centro Cívico de Parque Goya, la reforma de la Escuela Infantil la Piraña en las Fuentes, la Harinera de Casetas, o la ampliación del Centro Cívico Delicias.

Respecto a los gastos necesarios para el funcionamiento diario de las instalaciones municipales, se incluyen grandes partidas como el mantenimiento integral de instalaciones escolares, deportivas y generales, que suman 9.750.000 euros, o la limpieza de dependenciasmunicipales, donde los colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos aumentan su dotación hasta los 10,5 millones de euros.

En este sentido, el capítulo 2 destaca por la factura energética, que pasará a los 29 millones de euros, un ahorro sustancial teniendo en cuenta que en 2024 se superaron los 40 millones de euros en esta materia.

Aquí juega un papel importante la iluminación pública, donde 2026 será el año en que la ciudad abordará un salto diferencial en la eficiencia, reducción del gasto, implantación de la tecnología LED y apuesta por la sostenibilidad.

Por otro lado, en lo referente al Ciclo Integral del agua, en abastecimiento de agua se prevé invertir desde fondos municipales unos 19 millones de euros. Mientras, Ecociudad contará con un presupuesto de 49.788.231,93 euros, donde de prevé que en saneamiento y depuración se ejecuten inversiones estimadas en 12.317.000 euros.