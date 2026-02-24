Proyecto Rutas 2026 recorrerá 49 destinos en el 25 aniversario de Mudéjar como Patrimonio Mundial de la UNESCO

Territorio Mudéjar en colaboración con la Diputación de Zaragoza presenta el Proyecto Rutas 2026 que comenzará este próximo sábado 28 de febrero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Territorio Mudéjar ha lanzado la nueva edición de sus rutas para 2026 con un calendario más ambicioso que llegará a 49 destinos, organizados en 25 itinerarios y 40 fechas para conocer el patrimonio, la cultura, las tradiciones, la gastronomía y la artesanía de los pueblos de cada recorrido.

El primer itinerario comienza el 28 de febrero y tiene como destinos Daroca, Villafeliche y Terrer. Las inscripciones ya están abiertas en la página web de Territorio Mudéjar.

La diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín y la directora de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares han presentado en la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza la nueva edición de las rutas, que este año coincide con la celebración del 25º aniversario del Mudéjar como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Este año se han organizado nuevos itinerarios, uno de ellos para reivindicar el reconocimiento del múdejar como patrimonio mundial . Este proyecto ha arrancado en 2019 y desde 2022, más de 4.000 personas han realizado las rutas.

La diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín ha afirmado que "el objetivo de estas rutas es mostrar el patrimonio de manera holística, en su conjunto con la cultura, los parajes naturales y su gente". Ha agregado que con el Proyecto Rutas 2026 "se busca lograr el turismo sostenible, abriendo la puerta a nuevos turistas que busquen conocer el patrimonio mudéjar. Además, se trata de un turismo de experiencias, muy reivindicado en el turismo actual, donde el propio visitante se convierte en el centro de la visita".

La precursora del proyecto, Victoria Trasobares, ha destacado que "los itinerarios buscan conectar personas con localidades, que los visitantes descubran lugares que no hubieran visitado en otras condiciones y les acaben entusiasmando". Trasobares ha explicado además, que "estas rutas se describen como visitas de degustación, donde el visitante no solo descubre un monumento o una parte del patrimonio, sino que se involucra en su totalidad con el paisaje, la gastronomía, la artesanía y su gente".

Hasta el momento han sido presentados 15 itinerarios y uno adicional del patrimonio mundial de la UNESCO. Las rutas están divididas en dos categorías principales. El primer paquete 'Pueblos Territorio Mudéjar' continúa con la esencia de las anteriores ediciones, con 15 itinerarios por la provincia de Zaragoza.

La Ruta Patrimonio Mundial de la UNESCO, la novedad de este año, comenzará en Zaragoza, visitando La Seo y la Iglesia de San Pablo, para después hacer varias paradas Tobed, Cervera de la Cañada y Calatayud y sus monumentos paradigmáticos del origen y desarrollo del arte mudéjar.

Los recorridos están organizados en seis temáticas diferenciadas con las que los visitantes comprenderán qué es el mudéjar, cómo interactúa en el paisaje y de qué forma afecta a las personas que habitan en estos municipios. En todas las rutas se cuenta con la presencia de un experto, ya sea local o de la propia entidad, quien como historiador, hostelero o artesano contará de primera mano las características del destino pertinente.

Las tres primeras rutas corresponden a 'Mestizo y fronterizo: pueblos de mudéjares' con las visitas a Daroca, Villafeliche, Terrer; Fréscano, Torrellas, Tarazona; Fuentes de Ebro, Velilla de Ebro y Quinto, respectivamente. En 'Claves de un estilo, los orígenes', el recorrido pasa por Illueca, Villaroya de la Sierra, Torralba de Ribota; Zuera, Castejón de Valdejasa, Tauste; Pozuel de Ariza, Ariza y Ateca.

En la temática 'A vista de pájaro: las torres', los itinerarios incluyen los municipios de Aniñón, Belmonte de Gracián, Ricla; Villareal de Huerva, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros; Utebo, Villamayor de Gállego y Mainar.

La siguiente temática, 'La construcción del espacio: luz y materia' recorrerá Maluenda, Morata de Jiloca, Acered; Borja, Magallón y San Mateo de Gállego. 'Paisaje cultural: territorio vivido' comprende los municipios de Alpartir, Villanueva de Gállego, Torres de Bellerén; Cosuenda, Cariñena y Longares. Por último 'Poder y territorio' con Romanos, Muel, Calatorao; Saviñán, Mesones de Isuela y La Almunia de Doña Godina.

El Proyecto Rutas de Territorio Mudéjar no es más que la punta del iceberg del trabajo que realizan en la asociación, desde la que actúan como paraguas de todos estos territorios que tienen un patrimonio que mostrar y agrupados entre ellos construyen una historia, transmitiendo una cultura milenaria.

Para la inscripción se incluyen dos modalidades; una con transporte para aquellas personas con dificultades de movilidad y otra libre. Además, en los destinos, Territorio Mudéjar colabora con la hostelería para ofrecer una degustación de la gastronomía local como parte de la experiencia.

El precio de la modalidad con transporte ronda los 40 euros, mientras que la opción de incluir menú en el paquete serían unos 20 euros adicionales. Las visitas guiadas y los accesos a los monumentos están subvencionados por la Diputación de Zaragoza.