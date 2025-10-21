El PSOE acusa a Bancalero de "mentir a los barbastrenses" y le pide que asuma su responsabilidad con el hospital

BARBASTRO (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha acusado al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, de "mentir a los barbastrenses y a todos los usuarios del hospital" y le ha pedido que asuma su responsabilidad ante la situación del centro hospitalario de la capital del somontano.

"No puede decir que el Gobierno de Azcón apuesta por la sanidad pública y que el sector de Barbastro está siendo el más favorecido cuando a diario faltan médicos, se cancelan consultas y se derivan pacientes de urgencias a Huesca", ha asegurado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Gracia, quien ha reprochado a Bancalero que "haya pretendido repetir la foto de hace dos años, cuando aseguró que la situación del hospital prácticamente estaba resuelta".

"Entonces, como ahora, el alcalde de nuestra ciudad y el presidente de la Diputación de Huesca respaldaron con su silencio las palabras del consejero. ¿Acaso no le han trasladado la situación que se vive día a día en el Hospital? Fernando Torres e Isaac Claver han estado hoy también acompañando al consejero, algo deberían haberle comentado", ha expresado.

Para Daniel Gracia, "es una auténtica vergüenza que, ante todo lo que está ocurriendo, Bancalero venga hoy a hacer un discurso repetido: sin ningún pudor, ha reciclado un anuncio que ya había hecho para tapar los verdaderos problemas del Hospital de Barbastro".

Gracia ha pedido al Ejecutivo autonómico "que deje de mirar al pasado y de culpar al PSOE de todos los males del hospital". "Llevan más de dos años gobernando, no pueden obviar su responsabilidad", ha manifestado, instando al consejero a reconocer su "desastre de gestión".

"Tenemos las mayores demoras para consultas de toda la historia, faltan profesionales, se recortan plazas, y la actividad quirúrgica está reducida a la mínima expresión", ha aseverado.

A juicio del PSOE, el consejero de Sanidad "ha venido a justificar lo injustificable". "No puede pretender que los barbastrenses ni todos los usuarios de este hospital, aplaudamos y confiemos en la palabra de una persona que ha negado el recorte de enfermeras en la UCI, que ha negado problemas en oncología, en otorrinolaringología o en ginecología entre otras", ha concluido.