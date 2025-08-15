El PSOE Alto Aragón destaca que Lambán fue uno de los grandes impulsores del crecimiento de la provincia

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Altoaragonesa del PSOE ha lamentado el fallecimiento del que fuera secretario general de los socialistas en Aragón hasta este año y presidente de la comunidad entre 2015 y 2023. "Uno de los impulsores del crecimiento y desarrollo de la provincia en la última década".

Los socialistas oscenses han destacado su "firme" defensa de los servicios públicos que permitió mantener abiertas numerosas escuelas rurales del medio rural altoaragonés, además de poner en marcha infraestructuras sanitarias "largamente demandadas en el territorio".

Como presidente de Aragón, Javier Lambán puso en marcha diferentes proyectos que han redundado en un Alto Aragón "más dinámico y conectado" y han avanzado que los socialistas de la provincia de Huesca seguirán trabajando para ampliar el "gran legado" que ha dejado en este territorio: más y mejores servicios públicos, un gran impulso empresarial, económico y social y, con ello, mejores condiciones de vida para quienes habitan el territorio.