El PSOE aplaude que Chueca rectifique y adhiera los teatros municipales al Bono Cultural Joven del Gobierno de España

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán - PSOE

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán, ha celebrado que la alcaldesa, Natalia Chueca, haya rectificado y haya solicitado finalmente la adhesión de los teatros municipales de Zaragoza al registro de entidades colaboradoras del Bono Cultural Joven del Gobierno de España, una decisión que llega después de las críticas de los socialistas.

Durante su intervención en la Comisión de Cultura, Cerdán ha destacado que esta rectificación demuestra la "utilidad" de una oposición "productiva" y ha reprochado al Gobierno de Chueca que haya mantenido durante cuatro años una decisión que "ha perjudicado a miles de jóvenes zaragozanos por una cuestión puramente ideológica".

La edil socialista ha recordado que el Bono Cultural Joven, impulsado por el Gobierno de España, concede 400 euros a quienes cumplen 18 años para facilitar su acceso a la cultura y apoyar al sector cultural.

En Aragón, más de 10.000 jóvenes solicitaron esta ayuda el pasado año, de los que 7.702 eran de Zaragoza, pero ninguno de ellos ha podido utilizar el Bono Cultural en los espacios culturales municipales de la ciudad.

"Por pura ideología política, 10.000 jóvenes aragoneses y, más concretamente, 7.702 jóvenes zaragozanos, el año pasado no pudieron utilizar el Bono Cultural en ningún espacio municipal", ha resumido Cerdán.

La concejala socialista ha criticado las explicaciones ofrecidas por la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, para justificar la no adhesión al Bono Cultural Joven hasta ahora. "¿Me quiere decir que no es esto una postura ideológica no querer hacerlo? Claro que es una postura ideológica", le ha recriminado.

ÉXITO DE LA PRESIÓN

Para Cerdán resulta "incomprensible" que el Gobierno de Chueca rechazara una medida destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura mientras sí reclama constantemente financiación al Gobierno de España para otros proyectos. "Parece que para el PP el dinero del Gobierno de España, si es para el Ayuntamiento y para sus cositas, es bueno, pero cuando va directamente para el ciudadano, ustedes no mueven ni un dedo", ha lamentado.

Cerdán ha opinado que esta rectificación demuestra que la presión política y las propuestas de la oposición "sirven para mejorar" las políticas públicas y "garantizar" que los jóvenes zaragozanos puedan beneficiarse, por fin, de una ayuda que nunca debió dejar de estar disponible en los equipamientos culturales municipales.

Para Cerdán, iniciativas como el Bono Cultural "fomentan el acceso a la cultura a los más jóvenes, crean nuevas públicos y fomentan la sensibilización y el espíritu crítico en relación a las artes escénicas, la música y las artes vivas".

Sin embargo, la concejala ha insistido en que el acceso a la cultura sigue siendo difícil para muchos jóvenes zaragozanos debido al elevado precio de las entradas en algunos espectáculos municipales. "¿Cree que para un joven es fácil pagar los más de 60 euros que costaba la entrada de Cabaret o los 90 euros que cuesta la entrada de Ara Malikian?", ha preguntado.

También ha criticado "el mal gusto de Chueca de decir que a nuestros jóvenes solamente les interesan los conciertos musicales de artistas de renombre". "No decimos que esté mal que Chueca centre su política cultural en grandes espectáculos de corta duración. Lo que decimos es que para hacer eso, han dejado de lado la cultura de base, la que hace poso y permite que Zaragoza vuelva a ser un referente cultural", ha diferenciado.

Además, ha reclamado que la adhesión al Bono Cultural se extienda también al Auditorio de Zaragoza, así como la implantación de iniciativas complementarias similares a las existentes en otras ciudades, como Madrid, para facilitar el acceso de los jóvenes a la programación cultural.

"Le invito a que la propuesta que han anunciado de las entradas de último minuto en el Auditorio la haga también en el Teatro Principal. Veremos cómo muchos de los jóvenes acuden a ese teatro y fomentamos lo que tenemos que fomentar, que es la cultura de base y la cultura para nuestros jóvenes", ha concluido.