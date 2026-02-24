El PSOE Aragón asegura que Feijóo "ningunea" a Azcón al tomar las riendas de la negociación con Vox

Archivo - Logo del PSOE Aragón - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE aragonés ha asegurado este martes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ningunea a su líder regional", Jorge Azcón, al tomar las riendas de las negociaciones con Vox para formar gobierno, y ha alertad de que "el futuro de Aragón se decidirá desde Génova".

Así lo han trasladado los socialistas en una publicación en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, un día después de que la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los 'populares', Cuca Gamarra, avanzara la dirección del PP "participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón" y que lo hará "para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia".

"Al núcleo duro de Jorge Azcón le han quitado el mando en 10 días. Feijóo ningunea a su líder regional y el futuro de Aragón se decidirá desde Génova", recoge el mensaje en 'X'.

Poco antes, se ha pronunciado también la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, quien ha calificado como "un ninguneo y una falta de respeto que vamos a pagar todos los aragoneses" que Génova tome las riendas de las negociaciones entre PP y Vox en ambas comunidades.