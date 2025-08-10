El PSOE Aragón pide la equiparación salarial de las maestras de las escuelas municipales de los pequeños ayuntamientos

La portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Aragón, María Rodrigo. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón, Maria Rodrigo, ha pedido este domingo la equiparación del salario de las maestras que trabajan en las escuelas municipales de los pequeños municipios con los importes que abona el Gobierno de Aragón cuando las contrata directamente.

La diputada del PSOE ha explicado que los pequeños ayuntamientos que gestionan escuelas municipales infantiles tienen un convenio con el Gobierno de Aragón por unos importes de unos 22.000 euros que sirve para cubrir sueldo de las maestras.

Sin embargo, esta cuantía es manifiestamente inferior al que cobran las maestras cuando son contratadas directamente el Gobierno de Aragón, ya que la cifra asciende a una cifra de unos 30.000 euros, a los que hay que añadir los perceptivos complementos.

La parlamentaria ha indicado que, "a esta diferencia hay que añadir que los ayuntamientos han de asumir la seguridad social --el 33% de este sueldo-- además de encargarse de todos los gastos derivados de estas escuelas municipales".

Del mismo modo, ha expuesto que, "ante esta realidad, el Grupo Socialista ha presentado varias iniciativas en las Cortes de Aragón que pretenden que se equipare el sueldo, y evalúe el coste real de estas escuelas infantiles para los ayuntamientos".

Además, ha planteado "realizar estudio exhaustivo de las necesidades de estos municipios para mantener estas escuelas". En su opinión, es evidente que estas escuelas municipales de los pequeños ayuntamientos "son un instrumento fundamental para asentamiento población y lucha contra despoblación en toda la comunidad autónoma".

Rodrigo ha destacado el papel clave de los docentes en el medio rural "porque contribuyen a que la población se asiente contando con todos los servicios necesarios".