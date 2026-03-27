El PSOE Aragón propone legislar para mejorar las condiciones laborales de las 25.000 trabajadoras de la dependencia

1073549.1.260.149.20260327135535 La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y la diputada autonómica Mónica Iglesias, se han reunido con representantes de UGT y CCOO del sector de la atención a la dependencia. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón registrará una proposición de ley para mejorar las condiciones laborales de las aproximadamente 25.000 trabajadoras del sector de la atención a la dependencia.

La secretaria general de este partido, Pilar Alegría, se ha reunido este viernes, en la sede autonómica de los socialistas, con trabajadoras del sector representantes de los sindicatos UGT y CCOO para escuchar sus necesidades y reivindicaciones. Alegría ya se reunió con este colectivo durante la campaña electoral del 8F.

"Una de las prioridades del Partido Socialista es trabajar para mejorar las condiciones de las personas que cuidan a nuestros familiares en las residencias, a través de ayuda a domicilio, de la asistencia, de atención a personas con discapacidad, que realizan un trabajo vocacional y esa vocación tiene que ser reconocida a través de un convenio autonómico", ha dicho Alegría.

"Su carga laboral es muy considerable: al esfuerzo físico que han de realizar se une también el emocional, a lo que en muchos casos se añade que cobran justo el salario mínimo interprofesional", ha argumentado la socialista.

CONVENIO AUTONÓMICO

"Para que estas trabajadoras tengan el reconocimiento y la dignidad que les corresponde, es fundamental una nueva ley que posibilite un convenio autonómico que reconozca mejoras desde el punto de vista laboral y también de formación, además del reconocimiento de las distintas categorías", ha añadido.

"De lo que se trata es de cuidar a los que nos cuidan, porque seguramente todos el día de mañana vamos a necesitar ese servicio y creo que es de justicia, si queremos un Aragón próspero y que avance", ha dicho Alegría, que en la reunión ha estado acompañada de la diputada autonómica Mónica Iglesias.

La vocación de este colectivo "tiene que ser reconocida", ha enfatizado Alegría, quien ha urgido a aprobar un convenio colectivo autonómico. "La sociedad aragonesa también tiene que conocer cuál es el trabajo que realizan, fundamentalmente, estas mujeres", cuya carga laboral "es muy considerable".

Alegría ha mencionado el caso de una residencia de personas mayores donde pernoctan 98 usuarios y solo hay dos trabajadoras para atenderlos a todos, tras lo que ha señalado que para que los usuarios tengan "el mejor de los servicios" es "una pieza fundamental" que estas trabajadoras tengan "el reconocimiento y la dignidad que merecen", que pasa por elaborar una ley sectorial y aprobar el convenio colectivo autonómico, que incluya no solo mejoras laborales, sino también de formación, reconocimiento de categorías y, en general, de "cuidar a los que nos cuidan" porque "es de justicia".

"Algo no estaremos haciendo bien si tenemos a un número tan importante de trabajadoras que están percibiendo por su trabajo, que es duro, algo menos o una cosa muy similar al salario mínimo interprofesional". Ha propuesto revisar las ratios en los conciertos con las residencias privadas.

Alegría ha resaltado que la financiación por parte del Gobierno de España en esta materia ha sido "creciente", cuando antes de la etapa de Pedro Sánchez no llegaba al 15% del coste efectivo. "Hoy estamos ya muy próximos a ese 50%, que era el compromiso que existía por parte del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España, un compromiso al que tienen que llegar sin ninguna duda".