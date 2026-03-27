Susín responde a Alegría (PSOE) que firmar el convenio de atención a la dependencia corresponde a patronal y sindicatos

Archivo - La consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, en los pasillos de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha afirmado este viernes que firmar el convenio colectivo autonómico del sector de la atención a la dependencia corresponde a la patronal y los sindicatos, respondiendo así a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, quien ha anunciado que presentará una proposición de ley en las Cortes para propiciar este convenio.

Susín ha dicho que cuando el PP llegó al Gobierno de Aragón, en 2023, "el sector de las residencias no podía pagar las subidas salariales que impone el Gobierno de España y no podía asumir los gastos que suponía mantener una plaza de residencia, y todo eso se ha solucionado con un Gobierno del PP".

"No puede venir ahora la señora Alegría a dar lecciones de lo que no hacían cuando ella era consejera en el Gobierno de Aragón y cuando ella era ministra en el Gobierno de España", ha continuado Susín, quien ha recomendado a Alegría "que estudie más y que sea seria y realista en sus propuestas, que no se instale en la demagogia y el populismo".

En una nota de prensa, el Ejecutivo en funciones ha señalado que no firma convenios autonómicos ni tiene competencias en materia laboral y que en estos momentos se está negociando un nuevo convenio de la atención a la dependencia de ámbito nacional tras finalizar el que estaba vigente.

"La gestión del Gobierno anterior en este ámbito se caracterizó por una infradotación del precio-plaza y de los servicios prestados por el tercer sector y entidades mercantiles, hasta el punto de que estas no podían afrontar las subidas salariales, por lo que se encontraban en una situación de infrafinanciación crítica ya histórica que se empezó a solventar a partir de agosto de 2023".

El Gobierno del que también formó parte Pilar Alegría sólo había subido el precio-plaza un 1,5% en 2023, un momento en el que la inflación estaba en el 9%. Ha sido el Gobierno de Azcón quien ha garantizado por fin la *sostenibilidad* de las plazas concertadas y hecho posibles los *incrementos salariales*.

El Departamento de Bienestar Social y Familia "ha reiterado en múltiples ocasiones su exigencia al Gobierno central para que cumpla con su obligación de cofinanciar la dependencia, la última vez esta misma semana en el Senado".

La previsión es que el gasto certificado en dependencia en 2025 en Aragón ascienda a 348 millones de euros, un 68,16% lo aporta la Comunidad Autónoma y el 31,84% restante, el Estado; sin embargo, la Ley de Dependencia establece que el Gobierno de España debe contribuir al 50% del gasto en dependencia "y no está cumpliendo, con el agravante de que su aportación lleva tres años congelada a resultas de la falta de Presupuestos Generales del Estado".

"Mientras tanto el Gobierno de Sánchez ha prometido cumplir con esa financiación del 50% al País Vasco y Cataluña, creando dependientes de primera y de segunda".

Respecto a la normativa en dependencia, la Ley de Ordenación de Entidades tendrá que llegar a las Cortes y es un paso previo y necesario para actualizar la regulación de los centros asistenciales, como el Decreto 111/1992: "El PSOE llevó su ley al Parlamento dos veces sin intención de aprobarla porque no quería asumir la reforma del mencionado texto", han concluido.