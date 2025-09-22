El PSOE aragonés activa la maquinaria electoral autonómica: "Vamos a ganar"

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE aragonés ha iniciado el procceso orgánico electoral autonómico con la convocatoria de un Comité Regional y la celebración de tres grandes actos que tendrán lugar en las próximas semanas en las tres provincias aragonesas. Así lo ha acordado hoy la Ejecutiva Regional del PSOE aragonés, reunida esta tarde y de la que su portavoz, Jesús Morales, ha informado en rueda de prensa: "Vamos a ganar".

"Frente a los titubeos de Azcón, estamos totalmente preparados para unas elecciones autonómicas, que vamos a ganar", ha dicho Morales.

El portavoz socialista ha criticado la gestión de Azcón, quien "compra todos los postulados de Vox y lo hace como ya lo conocemos: no dando la cara y estando ausente de las necesidades de la ciudadanía aragonesa". Ha recordado los recortes de 39 aulas de 3 años en colegios públicos de Zaragoza, o como la alcaldesa de Zaragoza "margina a los jóvenes de la capital". "En definitiva, cómo Azcón y el PP recorta servicios públicos para beneficiar a unos pocos, a sus amigos", ha concluido.

MOTORLAND

Morales ha lamentado el uso partidista de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, para criticar al Gobierno de España y ha asegurado que miente: Motorland ha recibido un fuerte impulso económico a través del FITE, en concreto más de 10 millones de euros en los dos últimos años, de los cuales la mitad los aporta el Gobierno de España".

Ha recordado que el Gobierno de Aragón en la última convocatoria "ni siquiera solicitó ayuda para competeciones en Motorland". "Lo que les pedimos a la consejera y a Azcón es que se pongan a trabajar y si necesitan financiación para una competición deportiva, que se ponga a trabajar y que solicite la ayuda igual que lo han hecho otros lugares, ya que el Gobierno de España ha colaborado con varias pruebas de carácter general".