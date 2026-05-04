El PSOE aragonés ratifica la propuesta de Rafael Guía como senador autonómico

Archivo - Rafael Guía será el nuevo senador autonómico del PSOE. - PSOE. - Archivo

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE aragonés ha ratificado la propuesta para designar como nuevo senador autonómico al secretario general del PSOE de Teruel desde marzo de 2025 y alcalde de Andorra tras las elecciones municipales de 2023, Rafael Guía.

Esta propuesta, apoyada por unanimidad, previamente ha contado con el mismo respaldo en la ejecutiva provincial de Teruel. Tras la designación de Guía como senador autonómico, dejará el acta en las Cortes de Aragón.

Además, esta tarde, el secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha reprochado al Partido Popular de Aragón que no haya incluido a un consejero o consejera turolense en el nuevo Ejecutivo autonómico.

"Otra más de Azcón, que vuelve a ningunear a la provincia de Teruel, que solo utiliza para confrontar con el Gobierno de España", ha opinado.

Guía ha considerado al nuevo Gobierno de Aragón como un nuevo "desprecio" del PP, al no tener "ningún compromiso propio con la provincia de Teruel" ni preocuparse "de darle la importancia debida en el desarrollo de esta nueva legislatura".