PSOE y CHA actualizan su pacto de hace cuatro años, con el que la investidura está "más cerca"

Lambán confía en cerrar los acuerdos con Podemos e IU la semana que viene Soro explica que Chunta Aragonesista quiere formar parte del Gobierno, pero aclara que no es una condición para apoyar la investidura

El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, y el presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, han suscrito este viernes un acuerdo de investidura con 50 medidas, que "reedita y actualiza" el pacto suscrito por ambos partidos hace cuatro años, tras el que formaron un gobierno de coalición, y que supone que la elección de Lambán está "más cerca".

Así lo ha explicado Soro tras rubricar el acuerdo, en las Cortes de Aragón, un acto que supone un "paso" para alcanzar el objetivo de "evitar gobiernos de la derecha y la ultraderecha o una nueva convocatoria de elecciones, que nadie entendería y sería un fracaso de todos los partidos políticos".

Soro ha opinado que existe una "posibilidad real" de "conformar un gobierno que desarrolle políticas progresistas y aragonesistas", para el que "la única alternativa" es la investidura el socialista Javier Lambán, que se votará el próximo 31 de julio, quien ahora suma tres nuevos apoyos, alcanzando los 30 votos favorables, tras el acuerdo suscrito entre PSOE y Partido Aragonés (PAR).

Esto supone que al candidato le faltan cuatro apoyos para lograr la mayoría absoluta de 34 diputados del total de 67 con que cuenta la Cámara autonómica. El PSOE tiene 24 escaños y CHA y PAR, tres, respectivamente.

La firma del acuerdo se ha producido después de que este jueves el Comité Nacional de CHA haya dado el visto bueno al pacto, órgano político que ha decidido, igualmente, el voto favorable a la investidura de Lambán.

NUEVO CONTEXTO

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha esgrimido que tras los resultados de las elecciones autonómicas del 26 de mayo "ha habido un cambio electoral y político con parlamentos más plurales" y la posibilidad de que la investidura sea apoyada por cinco fuerzas políticas --ha dicho en referencia a PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU-- "es un valor".

Según ha sostenido, "hay diferencias programáticas", pero ante la actual correlación de fuerzas, hay que ser "pragmático, ceder" y "no te puedes abrazar al tarro de las esenciales ideológicas".

En este sentido, ha comentado que ya hace cuatro años existían diferencias entre CHA y PSOE y a pesar de eso "hemos trabajado muy cómodos juntos y no ha habido ningún problema" en el gobierno de coalición, tras el que ambas formaciones han mejorado sus resultados electorales un 40 por ciento, ha apuntado Soro.

Asimismo, ha argumentado que tras los últimos cuatro años de Ejecutivo PSOE-CHA, en el que él ha sido consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ha podido hacer un "buen trabajo", como se ha reconocido a través de los votos de los ciudadanos, si bien todavía "tenemos muchos proyectos lanzados que querríamos continuar y culminar".

Por eso, Soro ha remarcado que su partido tiene "voluntad" de formar parte del Gobierno, pero ha aclarado que no es una condición para apoyar la investidura. "No es una imposición, ni exigencia", sino que es algo que deberá decidirse tras la investidura.

A su entender, el apoyo a Lambán "debe depender de las prioridades programáticas comunes y del proyecto político que queremos impulsar", de forma que "ahora toca hablar de los objetivos del gobierno, no de quiénes van a formar parte de él".

"Eso tocará en agosto, después de la investidura", ha manifestado Soro, para considerar que en este proceso "no hay atajos" y "primero tiene que haber un presidente", para, después, conformar el gobierno y ha apelado a la "responsabilidad y generosidad de todos" porque "Aragón necesita ya un gobierno que responda a los retos que tenemos por delante".

SEGUNDO HITO

El secretario general del PSOE Aragón y candidato a la investidura, Javier Lambán, ha señalado, por su parte, que la firma de este acuerdo es el "segundo hito fundamental" de cara a "conformar una mayoría" para un gobierno "transversal", "que tenga como centro a Aragón y como instrumento la defensa y desarrollo del Estatuto de Autonomía.

Ha remarcado que el acto de este viernes es una "segunda etapa", "tan importante como la primera", que fue el acuerdo suscrito con el PAR, partido que ha dado el visto bueno a este acuerdo con CHA, que es "complementario" con el suyo.

Lambán ha dicho que la decisión del PAR "ha sido absolutamente clave para que se abra la vía de una gobernanza transversal instalada en la centralidad, pero con un amplísimo elenco de medidas progresistas susceptibles de desarrollarse" y por eso el PSOE también está manteniendo conversaciones con IU y Podemos, cuyos votos son necesarios para poder alcanzar la mayoría de 34.

El líder socialista ha apuntado que con IU "existen conversaciones en fase muy avanzada" y con Podemos "se está hablando con mucha fluidez, con una evidente buena voluntad compartida por ambas partes y esperamos que en los próximos días se cierren acuerdos con estas dos fuerzas políticas".

A su juicio, eso ha de ocurrir la semana que viene "por puro imperativo temporal" ya que el debate de investidura tendrá lugar el martes y miércoles, 30 y 31 de julio, y ha confiado en que a partir del lunes se "agilicen" las conversaciones. Según ha dicho, "ahora se trata de establecer un programa de gobierno" porque "la estabilidad sin un programa y prioridades claras y compartidas es una pura quimera".

"Si no existe programa de gobierno, el único cemento que puede aglutinar a una coalición es la apetencia pura y dura de poder", pero ese "no es en absoluto nuestro caso" porque hasta ahora "no hemos hablado de cargos, ni de distribución de departamentos, no estamos en eso", ha sentenciado.

Asimismo, ha afirmado rotundo que "no ha habido vetos por parte de nadie", sino que se trata "de conjugar la posición de cada cual" y ha avanzado que, si logra la investidura, el encaje del nuevo gobierno "se atendrá a lo que hayamos pactado y acordado".

Respecto al acuerdo con CHA, ha remarcado que "tiene el valor añadido de que se sustenta en la confianza de cuatros años de trabajo compartido en el gobierno", algo que "para la izquierda es una buena noticia".

PROCESO EJEMPLAR

Lambán ha considerado que en Aragón se está desarrollando un "proceso ejemplar desde muchos puntos de vista" para lograr conformar un gobierno. "Estamos trabajando con seriedad, con discreción, intentando que esta labor sea precedida del establecimiento de confianzas mutuas".

También ha estimado que las negociaciones no se están dilatando en exceso, para observar que hay varias Comunidades "pendientes de formar gobierno", con "obstáculos y dificultades pendientes de vencerse" tanto en el caso de los que pueden ser presididos por el PSOE, como por el PP.

Además, la fecha del debate de investidura va a coincidir "prácticamente" con el que tuvo lugar hace 20 años, cuando Marcelino Iglesias fue elegido presidente de Aragón, tras un acuerdo para un gobierno de coalición PSOE-PAR y con el apoyo de IU, es decir, que también existe un "componente similar" al de entonces.

"No estamos en un momento de alarma porque se nos escapa el tiempo", ha considerado Lambán, si bien "las fechas empiezan a correr y la semana que viene tiene que ser absolutamente decisiva".

Sobre cómo puede influir en la negociación la situación política nacional o lo ocurrido en La Rioja, donde el voto negativo de Podemos ha impedido al PSOE obtener la presidencia de la Comunidad, ha asegurado que la política española "nos depara tantas sorpresas y se rompen los pronósticos" por lo que "no me atrevo a decir si es bueno o es malo", si puede ser un acicate u obstáculo para los acuerdos en Aragón.

No obstante, se ha mostrado convencido "de que habrá sendos gobiernos presididos por el PSOE" en España y la Comunidad riojana "antes de las Fiestas del Pilar".