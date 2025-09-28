El PSOE considera que "falta trabajo" del Gobierno de Aragón en Motorland y pide certezas sobre la continuidad de MotoGP

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, junto a la concejal socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz Irene Quintana, este domingo en el acceso al circuito de Motorland Aragón. - PSOE TERUEL

TERUEL 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha considera que el Gobierno de Jorge Azcón está utilizando a un proyecto estratégico fundamental para la provincia de Teruel y la Comunidad, como es Motorland Aragón, para profundizar en su "política de enfrentamiento" con el Gobierno de España.

Han resaltado que la queja derivada de una ayuda directa recibida por el Gran Premio de Fórmula 1 de Montmeló del Gobierno de España solo revela la "falta de interés y trabajo" por el futuro del circuito alcañizano.

A las puertas del circuito de velocidad, el secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha apuntado que, "ante la falta de gestión", el Gobierno de Azcón "alimenta continuamente el conflicto con el Gobierno de Pedro Sánchez, sin más argumentos que la exageración del agravio y habitualmente, como en este caso, buscando el enfrentamiento con nuestros vecinos catalanes".

Sobre la gestión de Motorland Aragón, Guía ha destacado que "la principal preocupación" del Gobierno de Azcón debería ser su incapacidad para retener Moto GP, "la principal competición en este circuito, motor económico y escaparate sobre el que se ha sustentado durante años", pidiendo "certezas" sobre la renovación, "tal y como hicieron ellos, especialmente el PP de Alcañiz que ahora calla, cuando estaban en la oposición".

El secretario general de los socialistas turolenses, que ha estado acompañado por la concejal del PSOE en Alcañiz Irene Quintana, ha asegurado que Azcón y su consejero Manuel Blasco "llevan camino de pasar a la historia como quienes fueron incapaces de mantener Moto GP en Motorland" y ha afeado que, en preguntas parlamentarias sobre el tema, "se dediquen más a resaltar los problemas del circuito que sus potencialidades, como que es el trazado mejor valorado por los pilotos de todo el mundo".

"Es la forma de actuar del PP, para tapar sus incapacidades siempre echan la culpa a todos los demás, en este caso al entorno y, si pueden, también a Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Guía ha negado "algún tipo de arbitrariedad" en la concesión de unas ayudas destinadas a actividades o eventos de excepcional interés y que, en el caso de Montmeló, están justificadas por la celebración del único campeonato de Fórmula 1 en España. Además, ha aclarado que todas ellas responden a una petición o solicitud previa de los organizadores: "Si no pides, ni las gestionas, ni las trabajas, luego no te quejes", ha reprochado.

En este sentido, la concejal del Ayuntamiento de Alcañiz Irene Quintana ha destacado que el actual alcalde de Alcañiz del PP, Miguel Ángel Estevan, ya criticó esta ayuda en la convocatoria de 2024, tal como recoge un vídeo que han colgado ahora en las redes del PP de Aragón "pese a ser de hace un año".

UN CIRCUITO QUE SÍ RECIBE AYUDAS DEL ESTADO GRACIAS AL FITE

"Ha tenido un año entero el Gobierno de Aragón para informarse sobre esta convocatoria y, si lo querían hacer, pedir, al menos pedir, esa ayuda por evento especial. Y si no lo han hecho, al contrario que ha hecho la Generalitat de Cataluña con Montmeló, es un problema de gestión del PP y del Gobierno de Aragón".

"Si lo que querían es decir que Motorland no recibe ayudas del Gobierno de España, han pinchado en hueso. Porque todos sabemos que, posiblemente y gracias al FITE, este es el único circuito de Moto GP que recibe ayudas y el parque tecnológico en el que más han invertido el Gobierno de España en todo el país" ha destacado Rafael Guía.

El líder los socialistas turolenes ha criticado que la consejera Tomasa Hernández "utilice la despoblación y la vertebración como excusa de su denuncia y luego se niegue a admitir la relación del FITE con el desarrollo de la infraestructura".

Guía ha acabado su intervención ante los medios de comunicación pidiendo a los populares no utilizar Motorland para "polemizar". "Azcón está obsesionado con Pilar Alegría y espera la mínima para cargar contra ella. Pero está claro que es una utilización del buen nombre de Motorland y así no vamos a ningún sitio. Nosotros no somos de confrontar sino de acordar y creo que todos en la misma línea deberíamos ir para garantizar la continuidad de este gran proyecto", ha concluido.