El PSOE cree "ineficaz" política en contratación juvenil al no ejecutar el 75% de las ayudas los últimos años

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz - PSOE

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha criticado la gestión de las ayudas municipales a la contratación de jóvenes impulsadas por el Gobierno la ciudad que dirige la alcaldesa, Natalia Chueca, al no ejecutar el 75% de las ayudas los últimos años.

Ortiz ha criticado que el Gobierno de Zaragoza ha decidido aumentar de 380.000 a 730.000 euros la partida para 2026, pero no ha introducido cambios sustanciales en el funcionamiento de unas ayudas que "han demostrado ser ineficaces", ha señalado.

"Después de dos años en los que estas ayudas han dejado sin ejecutar más del 75 por ciento del presupuesto, el Gobierno de Chueca vuelve a convocarlas. Pero esta vez aumenta el presupuesto de 380.000 a 730.000 euros, prácticamente el doble, sin mejorar lo que está fallando", ha señalado.

En este sentido, Guillermo Ortiz le ha pedido a Chueca que abandone la política de aumentar el presupuesto de unas ayudas que han demostrado una ejecución muy baja y reoriente esos recursos hacia medidas con un impacto directo en las condiciones de vida de los jóvenes de Zaragoza, como el acceso a una vivienda digna y asequible.

Ortiz ha recordado que estas subvenciones sustituyeron a los anteriores proyectos de inserción sociolaboral que se desarrollaban en colaboración con entidades especializadas. En 2024, el Ayuntamiento destinó 380.000 euros a esta nueva línea de ayudas, pero únicamente ejecutó el 21% del presupuesto.

Además, según ha lamentado el edil socialista, ni siquiera se llegó a publicar qué trabajadores habían sido contratados gracias a estas subvenciones.

MÁS DATOS

La situación se repite en 2025. El presupuesto volvió a ser de 380.000 euros, pero la ejecución se quedó en el 24%, con solo 31 trabajadores contratados. De ellos, 11 fueron contratados por una gran empresa y otros 10 por otra gran contrata. "Son empresas que no necesitaban este dinero público para contratar a jóvenes", ha afirmado.

En este sentido, el concejal socialista ha criticado "la falta de transparencia de estas ayudas". Según ha explicado, el Informe Definitivo de Control Financiero de subvenciones señala que no aparecen en la base de datos municipal de subvenciones de Zaragoza, una circunstancia que dificulta seguir su recorrido y controlar el uso de los fondos públicos. Asimismo, ha advertido de que tampoco existe un informe final específico sobre la convocatoria de 2025.

Para Ortiz, estos antecedentes hacen especialmente cuestionable la decisión de incrementar ahora la dotación económica. "Si durante dos años las empresas apenas han utilizado estas ayudas, ¿por qué ahora el Gobierno de Chueca decide duplicar el presupuesto?", se ha preguntado.

Guillermo Ortiz ha considerado que, antes de aumentar los recursos, el Ayuntamiento debería analizar las causas de la escasa ejecución y comprobar qué empresas se están beneficiando realmente de estas subvenciones. "Si el problema es que las empresas no están interesadas en contratar mediante esta vía, aumentar el presupuesto no soluciona ese problema", ha advertido.

En relación con la convocatoria de 2026, Ortiz ha señalado que los cambios introducidos se limitan fundamentalmente al incremento de las cuantías y a la incorporación de ayudas para mujeres embarazadas, una medida que ha considerado positiva. Sin embargo, ha insistido en que estas novedades no resuelven las deficiencias detectadas durante los dos ejercicios anteriores.

Ha vinculado esta situación con las dificultades que afrontan los jóvenes para desarrollar un proyecto de vida independiente. "Mientras el Gobierno de Chueca aumenta la dotación de unas ayudas con una ejecución muy baja, cientos de jóvenes salen a las calles y acampan en las plazas para reclamar el derecho a una vida digna y, especialmente, el acceso a una vivienda asequible. Muchos jóvenes tienen empleos precarios, cobran poco más del Salario Mínimo Interprofesional y, aun trabajando, no pueden asumir los precios actuales de los alquileres", ha lamentado.

Por ello, ha exigido a la alcaldesa y al equipo de gobierno que revisen estas subvenciones y dejen de incrementar partidas que, a la vista de los resultados de los últimos años, no se utilizan en gran medida.

"DEJAR DE MALGASTAR"

"Hay que dejar de malgastar dinero que no se va a ejecutar o que va a ir a grandes empresas que no lo necesitan con la excusa de contratar a jóvenes, y destinarlo a necesidades que hoy son mucho más urgentes, como las ayudas al alquiler que permitan a los jóvenes acceder y mantener una vivienda", ha reclamado.

Ortiz ha defendido que el Ayuntamiento debe priorizar las políticas públicas que respondan de forma directa a los problemas de la juventud zaragozana. "Si el Ayuntamiento dispone de recursos públicos para ayudar a los jóvenes, creemos que debe priorizar medidas que respondan directamente a sus principales problemas. Y hoy uno de esos problemas es, sin duda, el acceso a una vivienda digna y asequible", ha concluido.