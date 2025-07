El PSOE cree "irresponsable" la actitud "triunfalista" de Bancalero ante el deterioro de la sanidad pública

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Iván Carpi, ha considerado "irresponsable" la actitud "triunfalista mostrada por el consejero José Luis Bancalero ante el deterioro evidente de la sanidad pública en estos dos años que solo busca primar la sanidad privada. Carpi ha solicitado medidas urgentes para mejorar la planificación, entre ellas, reforzar las plantillas para dejar atrás las esperas de 400 días para acudir a un especialista, la demora de hasta quince días para ser atendido en un centro de salud o el colapso demasiado habitual en las urgencias de algunos hospitales.

El diputado socialista ha señalado: "Nos alegramos del descenso anunciado hoy de un 5,94% en las listas de espera quirúrgicas, 345 en un mes, pero son cifras inferiores a junio del 2024 que bajaron 659, un 8,9%, por tanto, saca pecho con unas cifras peores que del año anterior; las listas de espera han estado dos años por encima de cuando llegaron al gobierno, sin pandemia, y toda la mejora se debe fundamentalmente a una sola especialidad, oftalmología".

El portavoz de Sanidad ha apuntado a la utilización partidista de los datos de listas de espera que todavía no los han hecho públicos y que quieren tapar la situación real de la sanidad. "Los datos no son para sacar pecho: con esperas que llegan a los 400 días para que te vea un especialista, con un 12 % de urgencias más en los hospitales aragoneses debido al mal funcionamiento de la atención primaria, con esperas de hasta 15 días para ser atendido en algunos centros de salud o con 100 horas de espera para que te den una cama en el Servet", Carpi ha indicado que el Gobierno de Aragón llevan dos años demorando la decisión con la reforma del Hospital Royo Villanova, solo pedimos que no tarden otros dos años en pensarlo porque en esta legislatura no van a inaugurar ninguna infraestructura nueva en Aragón.

Por esta razón, Carpi ha solicitado hoy medidas urgentes al Gobierno de Aragón ante el descontento generalizado de pacientes provocado por el caos organizativo que conlleva esperas de hasta quince o veinte días en los centros de salud y colapso en las urgencias en los hospitales, en especial en el Servet, con demoras de más de un día para ser atendido.

El parlamentario ha explicado que hace pocos días hemos conocido el informe del Consejo Económico y Social de Aragón y un poco antes conocíamos el informe de la Justicia de Aragón y existe una coincidencia en ambos informes: Crece el descontento de los ciudadanos aragoneses por la deriva que está tomando la sanidad aragonesa, el grado de satisfacción de los aragoneses desciende y "los recortes llevan a la privatización", a la apuesta del actual Gobierno de Aragón por la sanidad privada. El portavoz de sanidad ha indicado que los antecedentes de esta situación son preocupantes. De hecho el pasado 10 de julio se celebró una mesa sectorial --después de seis meses-- de Sanidad que aprobó la reorganización de la Atención Primaria en Zaragoza que provocó la salida de la reunión de los sindicatos de CCOO, UGT y CSIF al valorar que carecía de la representatividad suficiente (lo firmó el 32%), por estimar que el 55% de la representatividad se levantó porque no quería bendecir el fin de la huelga firmada por Cemsatse, y al mismo tiempo anunciaron que llevarían la decisión al juzgado.

Iván Carpi se ha referido al cese de la directora del hospital de Calatayud. "El consejero no tiene compromiso con los hospitales de fuera de Zaragoza, las dimisiones y ceses en estos centros dejan bien claro cuál es el problema, y los conflictos se suceden en todos los centros por falta de profesionales, en Calatayud, en Barbastro, en Jaca, en Teruel o en Alcañiz y el ciudadano ya no sabe si se le atenderá en su hospital de referencia. En Calatayud nos enteremos del cese de la directora médica, en este hospital desde que se nombró gerente a un sacerdote sin experiencia sanitaria todo ha sido un despropósito".