El PSOE cree que modificar la ZBE para que PP y Vox aprobaran el presupuesto de Zaragoza puede hacer perder 22 millones

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral - PSOE

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha alertado de que la modificación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Zaragoza al "tragarse" la alcaldesa, Natalia Chueca, uno de los "postulados negacionistas" del cambio climático de VOX para aprobar el presupuesto de 2026 --a pesar de que era una de las líneas rojas del PP--, pone en riesgo los 22 millones de euros de ayudas estatales en transporte público y, por tanto, "va a repercutir en el bolsillo" de los zaragozanos, ha alertado.

Giral, que ha interpelado a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, "no ha conseguido conocer" del Gobierno de la ciudad si tiene previsto proceder a la modificación de la Ordenanza reguladora de ZBE, ha lamentado.

Ante esta situación, el edil socialista ha recordado que en Valladolid, donde gobierna PP y VOX, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado esta ordenanza. A ello, se suma el reciente informe de fiscalización sobre la ZBE elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón que contempla que la actual ordenanza "limita" la posibilidad de mejorar la calidad del aire en la ciudad.

El concejal socialista ha mostrado su preocupación por que esos 22 millones de euros para transporte público --de 2025 y 2026-- vienen vinculados a que exista una ZBE en Zaragoza. "Según lo que se le ocurra al Gobierno de Chueca, se pueden perder esas ayudas", ha alertado, al tiempo que le afeado a Chueca y a la consejera Gaudes que "dijeran antes de la aprobación de presupuestos que la línea roja para esa negociación con Vox era que no se pusiera en riesgo ese dinero", ha comentado.

"¿Van ustedes a modificar la actual ordenanza? Si la van a modificar, ¿de qué manera y cuándo van a proceder a ella? Más allá de contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos y el nivel de calidad del aire, me imagino que lo irán a hacer sin poner en riesgo las ayudas estatales de 22 millones de euros para esta ciudad", le ha espetado Giral a la consejera Gaudes "sin obtener respuesta" en la Comisión.

REDUCIR NO SANCIONAR

Para Giral, resulta "sorprendente" que la ZBE haya sido una de las condiciones de Vox para aprobar el presupuesto, cuando en la aprobación de 2024 no votó en contra de esa ordenación. "Entonces, no les pareció tan mal porque afecta a una zona muy pequeñita, minimalista", ha recordado, y además, "pueden entrar prácticamente todos los coches, incluso los que tienen más de 25 años pueden estar hasta 15 minutos dentro de esa zona".

En cuanto a los elementos sancionados, el concejal socialista ha explicado que no habrá cámaras de seguridad hasta que no se produzca la adjudicación a la empresa que se encarga del reglamento estacionado.

"Mientras tanto, los agentes de policía local no pueden sancionar porque no van a estar persiguiendo durante 15 minutos detrás de un coche quieto. Esa es la situación actual, o sea, de facto no hay zona de bajas emisiones en Zaragoza", ha apuntado.

Por ello, Giral ha subrayado que al PSOE le "sorprendió mucho que una de las condiciones que pusiera Vox para aprobar el presupuesto era este asunto", así como que el Gobierno de la ciudad le "intente dar la vuelta" a lo que han hecho por Vox por los aspectos sancionadores.

Chema Giral ha incidido en que el Gobierno de España ha establecido la línea política que hay en la Unión Europea, la de una Ley de cambio climático para reducir las emisiones contaminantes, no para sancionar, ha diferenciado.

"Lógicamente cuando hay una norma que hay que cumplir, tiene que haber un elemento sancionador. Por eso, en este Ayuntamiento, el Gobierno de Chueca multa tanto, batiendo incluso récords, tanto en sanciones de tráfico, urbanismo, transporte público. En definitiva, porque hay unas ordenanzas que la gente tiene que cumplir", ha concluido.