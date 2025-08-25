El PSOE critica que el 90% de los pequeños consistorios queda fuera de la ayuda para mejorar la eficiencia hídrica

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en las Cortes de Aragón, Ana Arellano, ha criticado en rueda de prensa que el Gobierno de Azcón haya dejado fuera al 90% de los pequeños ayuntamientos que solicitaron la ayuda para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

De esta forma, solo 27 de los 340 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes van a poder optar a las ayudas de la convocatoria para mejorar la eficiencia en el uso del agua en sus respectivos municipios.

Esta convocatoria, financiada con fondos europeos, fue publicada el 6 de marzo de 2025 y resuelta el 7 de agosto. En la resolución se ha dejado una lista de reserva con el resto de los municipios que cumple la orden.

En este sentido, Ana Arellano ha pedido que se amplíe la partida de 3 millones de euros para poder atender al menos a una parte de los municipios que se han quedado en la reserva, tal como figura en el BOA del mes de agosto.

Por esta razón, la diputada ha explicado que ha formulado una pregunta al consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco para que en el primer pleno explique si va a ampliar la partida para incluir más ayuntamientos de la lista de reserva aprobada y dé a conocer los fondos propios que pretende destinar.

Arellano ha censurado que desde el Departamento de Medio Ambiente "no se atienda las necesidades de los pequeños ayuntamientos". "El Instituto Aragonés del Agua solo va a atender a 27 ayuntamientos que van a recibir ayuda para realizar actuaciones que van a permitir optimizar el uso del agua; es flagrante que ante tal demanda durante la tramitación de estas ayudas el Gobierno de Aragón no haya hecho algo para enmendar y dar respuesta a los ayuntamientos y además tampoco dé explicaciones", ha señalado la parlamentaria.

ARELLANO LE EXIGE A AZCÓN "QUE SE TOME ARAGÓN EN SERIO"

Estas ayudas, puestas en marcha por el anterior Gobierno socialista, permiten a los ayuntamientos sufragar actuaciones como la digitalización de los sistemas de abastecimiento y reducción de pérdidas de agua u otras que permitan mejorar la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños municipios.

"Hay una gran concienciación para reducir las pérdidas de agua y logar un ahorro de agua y energía y estos ayuntamientos que se han quedado fuera de la convocatoria buscan la ayuda necesaria para acometer estas actuaciones", ha afirmado Ana Arellano, que ha reprochado a Azcón "que no conoce Aragón ni el día a día de los pequeños ayuntamientos".

Por ello le ha instado a tomarse en serio a Aragón, tanto las grandes ciudades como las localidades más pequeñas y más en materia hidráulica y de eficiencia".

"Debería ser el presidente de todas y todos los aragoneses, pero en los pequeños pueblos no lo vemos así", ha añadido. La parlamentaria socialista que no es la primera vez que el Gobierno de Aragón deja de atender a los pueblos pequeños.

"Hace menos de un año se quedaron fuera más de 400 localidades de menos de 350 habitantes de una convocatoria destinada a favorecer la calidad de vida", ha dicho.

"Si Azcón no conoce Aragón y la realidad territorial nos ofrecemos a explicársela, pero primero que atienda a los ayuntamientos, a los grandes y a los pequeños, y con estas dos cuestiones, conocimiento y atención, podrá planificar y prever", ha añadido.