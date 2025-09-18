El PSOE critica que Chueca retire 2,8 millones de proyectos de interés general de Zaragoza para la Ciudad del Cine

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha criticado al Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, retire dinero destinado a "proyectos de interés general" para "priorizar" su "obsesión" por sacar adelante un modelo de ciudad "sin consenso". Ha recriminado al PP que apruebe una modificación de crédito de 2,8 millones para quitar partidas de proyectos, aprobados en comisiones o sesiones plenarias, para llevarlo a la Ciudad del Cine, en la antigua Giesa.

Ros Cihuelo ha hecho comparecer en la Comisión de Presidencia al director general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, José María Ruiz de Temiño, para que diera cuenta de los motivos de las modificaciones de crédito realizada con "agosticidad" por la que detraen 2,8 millones de euros de partidas destinadas al entorno del Parque de Atracciones, a la mejora del Parque del Agua, a Proyección Exterior y a la Ciudad Inteligente del Deporte para destinarlas a la transformación de Giesa.

"No se puede empezar peor este curso. No se respeta lo más mínimo. No se respetan los presupuestos, que ha aprobado con Vox, los acuerdos plenarios, las comisiones", ha reprochado Ros, que ha recordado que no solo se ha detraído dinero de proyectos consensuados con los grupos políticos, sino también en los que estaba de acuerdo el propio Gobierno.

"Han quitado 1,8 millones a la Ciudad Inteligente del Deporte, con la que siempre ha estado a favor la señora Chueca e incluso el señor Brocate ha vuelto a hacer hace unos minutos en esta Comisión", ha comentado.

PARA VIVIENDA

Incluso, ha señalado Cihuelo, el Gobierno del PP no ha respetado la propuesta de resolución aprobada, a propuesta de Vox, en el último Debate sobre el Estado de la ciudad, y sobre la que el PSOE presentó una transaccional, para usar parte de los pluarianuales de la Ciudad Inteligente del Deporte a vivienda. "Se aprobó en sede plenaria que era para vivienda. Pero les da igual", ha lamentado.

Para Cihuelo, el PP ha "priorizado" un solo proyecto, que "no voy a decir que es su obsesión, que es el proyecto de Giesa, Distrito 7 o más pomposamente llamada la Ciudad del Cine".

Un proyecto, que ha recordado, ha cambiado con el tiempo. "En abril de 2023, --ha relatado-- en plena campaña electoral, Chueca y Víctor Serrano salieron diciendo que se habían conseguido fondos europeos para la primera fase del proyecto de Giesa, con un Plan Director que recogía todas las demandas de los vecinos", ha explicado.

OTRO PROYECTO DE ORIGEN

En concreto, ese Plan Director recogía que se iba a hacer una casa de barrio, un centro sociocultural, una plaza abierta y digital, un coworking, una residencia para deportistas y un centro de alto rendimiento que sirviera de centro deportivo para el barrio. "No les ha importado cambiar la voluntad ciudadana que se había recogido en el Plan Director y a por lo que fueron a los Fondos Europeos", ha observado.

Para "perseguir su obsesión por la Ciudad del Cine", ha recriminado Cihuelo, se han "cargado proyectos de interés general con retorno para todos los ciudadanos". "Lo dedican a un proyecto que está por ver cuál va a ser el plan de viabilidad y cuál va a ser el retorno que va a tener en términos medibles para los intereses generales de la ciudadanía", ha criticado la edil socialista.

En concreto, ha afirmado que en el proyecto de la Ciudad del Cine, en Giesa, se van a invertir más de 20 millones de euros de dinero público, "de dinero de todos" y ha puesto en duda el "retorno de interés general" del que presume el Gobierno del PP.

"Tenemos ejemplos en otras ciudades que no dicen eso, dicen lo contrario. Además, los más de 20 millones de dinero público van a tener que ser gestionados por empresas del sector audiovisual", ha advertido.

"Tengo algún contacto con profesionales del sector audiovisual, premiados en muchas ocasiones, y ninguno ve la necesidad de este proyecto. Claro que es mejor de lo que había, que era una escombrera. Pero no es lo que se pidió. Lo que los vecinos pidieron estaba recogido en el primer Plan Director. De hecho, hubo que avisar al Ministerio para que quedara claro que los 3 millones de los fondos europeos se iban a destinar a otro proyecto final diferente", ha puntualizado.

La concejal socialista ha afeado al PP que detraiga dinero de proyectos como la mejora del Parque del Agua y los espacios naturales, porque "todo eso ayuda a la cohesión social, a combatir las desigualdades". "Apuestan por un modelo de ciudad hecho a golpe de escaparate y el empleo no se crea con escaparate, ni con titulares, ni cortando cintas rimbombantes, ni con mucho con Tik Tok. El empleo y la cohesión social se generan de otra manera", ha censurado.

Para Cihuelo, el Gobierno de Chueca está "pervirtiendo" la voluntad de lo que se manifestó en pleno, tanto en presupuestos como en el Debate sobre el estado de la Ciudad" y ha subrayado que el PSOE no comparte su modelo de ciudad. "No compartimos que no se apueste por los espacios que son de interés general y se apueste, con mucho dinero público, para buscar la rentabilidad privada. Que ojalá tuviera éxito, pero tenemos el ejemplo de que no lo tiene", ha concluido.