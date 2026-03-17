El PSOE critica el "cinismo descomunal" de Chueca y Azcón al comprar el "peligroso discurso" de Vox

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo - PSOE

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha criticado el "cinismo descomunal" tanto de la alcaldesa, Natalia Chueca, como del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, al comprar, sin matices, el "peligroso discurso" de Vox.

Por un lado, ha dicho Royo, este apoyo es para tener presupuesto en la capital aragonesa, lo que "abocará a un Plan de Ajuste por el incremento desbocado del gasto corriente tan pronto entre el contrato del autobús", y, por otro, para tener Gobierno en Aragón, "y colocar al señor Nolasco otra vez en la Vicepresidencia".

Horacio Royo, que ha pedido la comparecencia del consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, para que diera cuenta de los acuerdos alcanzados entre PP y VOX para posibilitar la aprobación del presupuesto municipal de 2026, ha lamentado que "no haya sido capaz de dar ni una sola explicación sobre los mismos, ni cómo van las negociaciones".

Para Royo, el PP "ha abandonado la razón y el sentido común, asumiendo los postulados negacionistas del cambio climático por parte de la ultraderecha con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)" y sembrando "temor e incertidumbre" entre los trabajadores de Patronatos y Sociedades municipales "para nada, porque el ahorro será cero".

Este acuerdo, más allá de su institucionalidad, para Zaragoza implica que el Gobierno de la ciudad ha asumido el "populismo que representa VOX", ha lamentado.

"Un populismo que, ante problemas complejos de la ciudad, pretende vender que un Patronato menos nos soluciona las cuentas. O que la crisis energética y ambiental que vivimos se arregla con que se pueda cruzar por la calle Manifestación con el vehículo del año 1999. Esas son las soluciones que plantea Vox. El problema no es que sean soluciones sencillas a problemas complejos, el problema son las consecuencias catastróficas que van a traer consigo", ha diferenciado.

En concreto, Royo ha calificado de "mentira" que la supuesta racionalización y simplificación de la administración sea para ahorrar costes al Ayuntamiento. "Las sociedades municipales y los patronatos no suponen más gastos, son simplemente instrumentos de gestión que el Ayuntamiento decide emplear para gestionar determinadas políticas o gestionar determinados servicios públicos", ha especificado.

FALSEDAD

Según Royo, si se decide que el Teatro Principal deje de gestionarse a través de un patronato tiene que ser por un motivo fundamentalmente técnico y de eficiencia porque no va a suponer ninguna reducción de gasto.

"Seguirá generando gastos de mantenimiento, inversión, seguirá programando obras y conciertos que cuestan un dinero. Seguirá necesitando personal y ni siquiera nos ahorraremos el coste del sueldo del gerente porque, al final, habrá que poner un jefe de servicio. Por lo tanto lo que el ahorro es cero", ha apostillado.

El mismo caso sería con las políticas de depuración o de vivienda porque son instrumentos que habrá que decidir si son los más adecuados en cada caso, pero "no vender la falsedad de que implica algún tipo de reducción de gasto o simplificación administrativa", ha apuntado.

Royo ha reiterado que PP y Vox plantean un ejercicio de "cinismo descomunal hablando de ahorro y racionalización cuando han votado siete presupuestos que consolidan el mayor incremento de gasto corriente de la historia de este Ayuntamiento".

Desde que gobierna el PP, las operaciones corrientes han pasado de 615 a 830 millones, "215 millones de euros más y ahora nos vienen a hablar de austeridad", ha criticado.

Además, PP y VOX han aprobado los presupuestos de 2025 y 2026 "incumpliendo" la regla de gasto, como dice la propia Intervención y si el presupuesto de este año se ejecuta en esos términos, "habrá un plan de ajuste y dará igual lo que hayan reducido la deuda", ha avisado.

En cuanto a dejar bajo mínimos la ZBE, otra "ocurrencia" de VOX que también se "ha tragado" el Gobierno de Chueca para aprobar los presupuestos, Royo ha alertado de que "va directamente contra la ley, pero lo más grave es que si llevan a término este acuerdo y modifican la ordenanza, Zaragoza perderá 22 millones de euros que van directamente a financiar el 20 por ciento del coste del billete de autobús", se ha mostrado convencido.

El edil socialista ha destacado el "invento" de VOX de que era "extremadamente preocupante" que un trabajador de Valdefierro no pudiese entrar a la calle Manifestación con un coche diésel de 20 años o uno de gasolina de 25 años. Eso es totalmente falso". Sin embargo, "la ultraderecha ha conseguido doblarle el brazo a la alcaldesa, y conseguir que se deje de tonterías de ser ciudad climáticamente neutra", ha ironizado.

Eliminar la ZBE de facto va a tener, además, un coste directo en el bolsillo de los zaragozanos. "Para evitarles una multa que nunca les iba a poner nadie, porque es mentira, el Gobierno de Chueca le va a hacer perder 188 euros a un zaragozano que use el autobús o el tranvía cuatro veces al día solo los días laborables. 188 euros tendrá que pagar ese trabajador para que VOX vea cumplidos sus anhelos antieuropeos y sus discursos negacionistas del cambio climático", ha lamentado.