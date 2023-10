El PSOE critica que la DPH se niegue a pedir a Azcón un incremento en la financiación para los municipios altoaragoneses

HUESCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha criticado el voto de los 'populares' en la institución provincial para pedir una revisión de la financiación que reciben los municipios de la comunidad autónoma y que los incrementos anunciados para Huesca, Zaragoza y Teruel no se hagan extensivos a los otros 201 municipios del Alto Aragón.

Por ello, los socialistas en la DPH seguirán reivindicando "igualdad real en la financiación de todos los municipios, gobierne quien gobierne y residan los vecinos que residan en los municipios", han indicado en una nota de prensa.

El portavoz del PSOE en la DPH, Antonio Biescas, ha opinado que es "incongruente", porque de forma paralela, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "sí pide al Gobierno de España que tenga en cuenta el coste por la prestación de servicios a la hora abordar la nueva financiación autonómica y que sea Zaragoza la que perciba una partida aún mayor".

En este sentido, ha recordado que su grupo ha reclamado en numerosas ocasiones "acabar con el desequilibrio que supone la sobrefinanciación de la capital aragonesa, que percibe del Estado más de 400 euros por habitante mientras todos los ayuntamientos altoaragoneses, incluida la ciudad de Huesca, reciben menos de la mitad".

"No entendemos la actitud del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, el 'popular' Isaac Claver, de no defender los intereses de los municipios de la provincia y de asumir lo que Jorge Azcón plantea, pues solo está pensando en Zaragoza, que, respecto al resto de ayuntamientos de Aragón, y no digamos de nuestro territorio, está sobrefinanciada por el hecho de tener más de 75.000 habitantes".

SILENCIO EN EL PP ALTOARAGONÉS

El PP altoaragonés, ha continuado Biescas, "se mantiene en silencio mientras el Azcón ahonda en esa desigualdad y anuncia incrementos de más de un 40 por ciento en la financiación autonómica solo para las tres capitales de provincia".

"En el PSOE seguiremos insistiendo en que los 202 municipios merecen un trato equitativo y siempre teniendo en cuenta que el coste por esa prestación de servicios, a los que están obligados todos los ayuntamientos sin importar el número de habitantes, es mayor cuanto menor es el tamaño del municipio", ha abundado.

Por último, ha enfatiado que es "incongruente que el Partido Popular en la DPH no quiera pedir una modificación en la financiación autonómica al gobierno regional", porque "para tener contento a Azcón, van en contra de los intereses de toda la provincia".