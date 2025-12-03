El PSOE critica la "falta de humanidad" en el desalojo del parque Buil por un problema de insalubridad

Archivo - Zaragoza.- El PSOE lamenta que la ciudad haya dejado de "lucir" en inversión de políticas sociales - GRUPO SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paco Galán, ha criticado con dureza la "falta de moralidad y humanidad" del Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, al desalojar a 26 personas que vivían en el parque Bruil de las que 17 han accedido a entrar en el albergue municipal "por una problema de insalubridad".

Además, "sin dar una alternativa real" a estas personas sin techo. "No es un problema de salubridad, es de justicia social", ha diferenciado Galán.

"Zaragoza se desacredita con estas declaraciones. El Gobierno de Chueca proyecta una sombra de intolerancia y xenofobia cuando habla de personas ilegales o insalubres. Son personas que vienen con una dignidad y que quieren esa humanidad por parte de una ciudad que los debería acoger y no expulsarlos a la calle. No es justo, no es humano, lo que está realizando en estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza", ha opinado.

Para Paco Galán, las declaraciones del consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, "no guardan una mínima consideración de humanidad". "No puede hablar de insalubridad, ni de salud pública. Un problema de insalubridad es el de las ratas que no están bajo control, no el de las personas que viven en la calle", ha precisado.

VULNERABILIDAD

El edil socialista ha señalado que se trata de personas que están en una situación de "vulnerabilidad", a la que los servicios sociales de la ciudad "no les están dando una respuesta". Ha querido dejar claro que la solución de este problema "es competencia municipal, pero el propio Ayuntamiento reconoce que no es capaz de solucionarlo y solo está dando soluciones parciales".

Según Galán "el Gobierno de Chueca nos engaña diciendo que con 40 plazas más en el albergue municipal, 40 que ya estaban abiertas hace 20 años, han podido resolver un problema que afecta a más de 266 personas sin techo, según el último recuento".

Por eso, ha reclamado que "basta ya de desviar la atención y la responsabilidad. Dar respuesta a la situación de estas personas es obligación del Ayuntamiento de Zaragoza, como dice la ley municipal".