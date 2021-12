El PSOE critica la "incapacidad de gestión" de PP-Cs al ejecutar 32,4 millones de los 87 millones de inversión

ZARAGOZA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado la "incapacidad de gestión" del Gobierno PP-Ciudadanos, porque a fecha de 1 de diciembre han ejecutado 32,4 millones de los 87 millones de inversión del presupuesto de 2021, lo que representa el 42 por ciento.

Ranera ha calificado de "decepcionantes" los datos de ejecución presupuestaria de los proyectos que dependen de la decisión política, excepto los de las contratas municipales.

Ha comparado esta cifra con la de 2019, cuando la ejecución presupuestaria fue del 49 por ciento, y la del año 2020, del 46 por ciento, para colegir que, junto a la de este ejercicio son "datos paupérrimos".

Ha comentado que por venta de suelo el Ayuntamiento ha ingresado 29 millones de euros, advirtiendo que toda esta cuantía tiene que dedicarse a inversión por lo que del presupuesto ordinario "solo han destinado 3 millones de inversión". Además, ha recordado que hay préstamos del Gobierno de Aragón por 19 millones de euros que "están sin tocar y se podrían dedicar a inversión", ha opinado.

"Estos datos revelan incapacidad en la gestión e incapacidad en gobernar en el Ayuntamiento. El Gobierno PP-Cs ni tiene modelo de ciudad, ni proyecto de ciudad", ha sintetizado Ranera.

Ha señalado que el 70 por ciento de las partidas de los capítulos 6 o 7 "está a cero, lo que supone que 7 de cada 10 están sin ejecutar y no hay retención de crédito que apunte a alguna perspectiva de gasto".

En rueda de prensa, Ranera ha citado algunas partidas del áreas de Infraestructuras que "están a cero", como la mejora del Canal Imperial, cuyas obras de regeneración del entorno de Pignatelli contaban con 2 millones de euros, de los que se han detraíado 830.000 euros para destinarlos a la plaza Salamero, y también ha hablado de "cero euros" en regeneración de barrios.

OTRAS PRIORIDADES

También ha mencionado que están a cero las partidas para Casa Amparo, los baños judíos, la antigua fábrica de Giesa; el Centro de Visitantes de la plaza del Pilar, la reforma de la casa Palafox, las cubiertas de las naves del polígono de Cogullada, actuaciones en el Auditorio o en el centro cívico de Parque Goya.

Para el PSOE se trata de un "presupuesto absolutamente irreal" y además ha comprobado que el de 2022 "ni está, ni se le espera" para aventurar que si se aprueba será en las mismas fechas que el de 2021 --en marzo-- o "incluso peores". "Volveremos a tener unos niveles de inversión y ejecución mínimos por no traer el presupuesto a tiempo", ha vaticinado.

Ranera ha comparado los ingresos del Ayuntamiento en 2019 que eran de 638 millones, con los de 2020 de 681 millones y en 2021 se alcanzan los 755 millones hasta este momento, que son casi 75 millones más que el año anterior, y falta diciembre por contabilizar que, "seguro habrá más". Asimismo, el superávit de 2020 fue de 47 millones y en 2021 es de 116 millones a fecha de hoy, ha agregado Ranera.

Son ingresos "históricos", porque en 2014 --un año marcado por la crisis-- el Gobierno municipal del PSOE ejecutó el 87 por ciento, que son 63 millones de euros, y tuvo un superávit de 8 millones, pero PP-Cs ha ejecutado el "42 por ciento con 106 millones de superávit", ha comparado

Ranera se ha preguntado, ante unos "ingresos históricos", para qué pide dinero a las distintas administraciones el Gobierno que dirige el alcalde, Jorge Azcón, "si son incapaces de gestionar, de gastar y solo han llegado al 42 por ciento de todo el dinero".

A su parecer, las prioridades de Azcón "son otras que las del PSOE porque ni piensan en las personas, ni en los barrios" y las obras "con una ejecución a cero revelan que no piensan en los ciudadanos ni en los barrios".

PRECONGRESUAL

Una de las prioridades del Gobierno PP-Cs, ha dicho Ranera, es el gasoducto del hospital del Grupo Quirón que se construirá al final de Gómez Laguna "porque se ha ejecutado al cien por cien" y "la plaza Santa Engracia y la plaza Salamero, que le ha quitado 830.000 euros a la zona de Pignatelli", ha afeado.

Asimismo, ha observado que la partida de lucha contra la violencia de género e intrafamiliar está a cero euros. "A pesar de que Cs siempre se había salido de la argumentación de PP y VOX, se demuestra el legado de Azcón en estos años y para los próximos 4 que son flores en Santa Engracia y bolas de Navidad, y veremos si termina la plaza Salamero".

El alcalde "rebelde que solicitaba dinero en todas las administraciones ha traicionado y ha abandonado a la ciudad, a los barrios y las personas", ha reiterado Ranera para considerar que "un año después de la pandemia hay una inversión del 42 por ciento sobre unos ingresos históricos y 116 millones de superávit".

La conclusión del PSOE es que este grado de ejecución "es muy decepcionante" porque parece que "el alcalde tiene, en la actualidad otras prioridades".

En este sentido, ha dicho que Azcón está en fase "precongresual" que se dedica a ir por Huesca o Teruel donde pide más inversión. "Me quiero quedar con el alcalde que habla de acuerdos histórico con el Gobierno de Aragón y espero que sea el alcalde al que votaron, poco pero le votaron, y no con este precongresual del que todos tenemos claro que será el nuevo candidato del PP al Gobierno de Aragón y espero que se acuerde de que no puede traicionar a los zaragozanos", ha concluido.