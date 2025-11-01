El PSOE critica las restricciones por la presencia del oso y plantea un plan de convivencia acordado con el territorio

HUESCA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente de la Ejecutiva Provincial del PSOE Alto Aragón, Pedro Loscertales, ha criticado la "política de imposición" exhibida a su juicio por el Gobierno de Aragón ante la adopción de "restricciones drásticas", el veto de determinadas actividades en un área que va de Ansó hasta Aísa (ambas en la provincia de Huesca) por la presencia ocasional del oso.

Una decisión que, lamenta, "no tienen en cuenta la afección real porque son los habitantes de esos pueblos los que sufren las consecuencias de una decisión tomada desde un despacho".

"No puede ser que los ayuntamientos se enteren por la prensa de las medidas que impone el Gobierno de Aragón respecto al oso. Hay muchos municipios y muchos vecinos afectados y ninguno de ellos ha sido escuchado", ha reprochado.

"Están curándose en salud porque la osa no está geolocalizada y no saben dónde está. No nos negamos a las restricciones, pero no se puede regular de un día para otro, tiene que ser algo progresivo y consensuado", defiende.

Por eso, el PSOE plantea un plan de convivencia con el oso "bien trabajado, acordado entre todos los afectados, y con medidas reales y factibles que aseguren la compatibilidad con la forma de vida tradicional de estas zonas, basada principalmente en ganadería".

Loscertales reconoce que "las zonas donde la presencia de esta especie es más habitual, van a tener que adaptarse, pero también es necesario el respaldo y ayuda del Gobierno de Aragón".

En este sentido, cuestiona "decisiones contradictorias que ha tomado el gobierno de Azcón, como que haya pueblos que queden fuera de las ayudas por la presencia del oso, pero sin embargo estén afectados por las restricciones". Es el caso de Jasa, Aragüés, Aísa o Plan entre otros. "Es decir: sufren afección por las prohibiciones pero no les ayudan por la presencia de este animal. Es un sinsentido".

Como también lo es, añade, "que el borrador de plan de caza 2025 - 2026 haya sido negociado con la Federación de Caza pero haya obviado a los ayuntamientos, imponiéndoles limitaciones sin haber siquiera escuchado su opinión".