El PSOE defenderá una moción de apoyo al pueblo palestino y de condena al "genocidio del Estado de Israel"

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera; cn el concejal socialista, Paco Galán., delante de la Casa de las Culturas en Zaragoza - EUROPA PRESS

También aboga porque la organización terrorista Hamás libere a todos los rehenes

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista defenderá en el pleno de este jueves una moción de apoyo al pueblo palestino en la que se solicita el respaldo de toda la Corporación Municipal a la posición del Gobierno de España en la que se "condena ocupación ilegal y el genocidio que lleva a cabo el Estado de Israel".

"Queremos que todos los grupos políticos reconozcan el genocidio, que es la palabra que mejor expresa la situación que desgraciadamente está sufriendo el pueblo palestino", ha resumido la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera.

En declaraciones a los medios de comunicación delante de la Casa de las Culturas, gestionada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ranera ha explicado que los consistorios que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía "tienen que ser permeables a lo que está solicitando y dicen que es absolutamente inaceptable que en la actualidad haya 65.000 asesinados víctimas en el pueblo palestino de los cuales 20.000 son niños".

Ha recordado que, además, Zaragoza cuenta con el título concedido por la UNESCO de Ciudad Emblemática de la Cultura de la Paz, por lo que ha calificado de "absolutamente inaceptable" que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "hable de un conflicto complejo y que Zaragoza no puede hacer nada".

SIN TITUBEOS

A su parecer, "Zaragoza no es que no pueda, tiene que hacer mucho" por lo que este jueves en el pleno del Ayuntamiento el PSOE va a solicitar este reconocimiento al "genocidio que está existiendo, en la actualidad, en el pueblo palestino".

Para Lola Ranera "no valen tibiezas, no es momento de tibiezas, ni tampoco de titubear, sino que es un momento de dureza, de firmeza, como está expresando Pedro Sánchez y el Gobierno de España ante esta masacre al pueblo palestino".

La portavoz del PSOE ha abundado en que el objetivo de la iniciativa socialista aboga por la "defensa al pueblo palestino, el apoyo a la paz y que hablemos de genocidio, que es verdaderamente la palabra que mejor expresa la situación actual".

Asimismo, ha instado a seguir trabajando en el ámbito internacional por lograr estos propósitos que "está liderando Pedro Sánchez", ha remachado.

LA MOCIÓN

El texto de la moción consta de siete puntos que comienzan con la condena a la ocupación ilegal y el "genocidio de la población palestina por parte del Estado de Israel" y exige la retirada inmediata de las tropas israelíes y que pueda llegar la ayuda humanitaria a la población.

También se pide que el Ayuntamiento de Zaragoza apoye las nueve medidas anunciadas para el Gobierno de España para frenar el "genocidio en Gaza", que se consideran "necesarias" para ejercer presión internacional. Así, se apoya el procesamiento por parte del Tribunal Penal Internacional de todos los criminales de guerra que haya podido haber en esta ocupación.

Otro apartado considera imprescindible la consolidación de un "Estado palestino, libre y democrático, recuperando los territorios ilegalmente anexionados por Israel".

Asimismo, desde el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se insta a la Unión Europea y a toda la comunidad Internacional a "redoblar" los esfuerzos para impulsar las gestiones diplomáticas encaminadas a que el grupo terrorista Hamás libere a todos los rehenes y a la consecución de una paz justa y duradera para el pueblo palestino.

En el epígrafe quinto se expresa el compromiso de Zaragoza con la paz y con la solidaridad, continuando con acciones y proyectos humanitarios en favor de la población palestina y de todos aquellos que lo necesiten.

En este sentido, el Ayuntamiento de la ciudad, impulsado por el espíritu que llevo a Zaragoza a ser considerada por la Unesco "lugar emblemático de la cultura de la paz" reafirma su compromiso con la paz y con la solidaridad e insta al Gobierno de la ciudad a "colaborar", en el marco de sus competencias, en campañas de sensibilización ciudadana y en iniciativas de cooperación internacional orientadas a la reconstrucción de Gaza y al apoyo a la infancia y juventud palestinas, principales víctimas de este conflicto.

Finalmente, la moción, en caso de salir adelante, se trasladará al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón, a la Casa de Palestina en Aragón, a la Embajada de Palestina en España, a la Embajada de Israel en España y a las Cortes de Aragón.