El PSOE exige a Chueca que cumpla su "compromiso electoral" de abordar la línea 2 del tranvía en Zaragoza

Archivo - Tranvía estacionado en una parada en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que "cumpla su compromiso adquirido en plena campaña electoral" de abordar los estudios pertinentes para la puesta en marcha de la línea 2 del tranvía que conecte el este-oeste de la ciudad.

Un compromiso que, ha insistido Giral, espera que "no haya sido casualidad" aprovechando las recientes elecciones autonómicas, y exige que también cumpla el propio presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, que anunció que colaboraría financieramente con la extensión de la línea 1 del tranvía.

Giral, que ha interpelado en Comisión a la consejera municipal de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha ironizado diciendo "ojalá ¡Habemus currus electricus linea duo!. Que traducido es tenemos carro eléctrico línea 2", usando la frase que anuncia el nombramiento de un nuevo Papa para resaltar lo extraordinario de la noticia.

Ha recordado que el PSOE siempre ha persistido en la necesidad de una segunda línea del tranvía que conectara los distritos de Torrero, San José, Las Fuentes, con La Almozara y Delicias. "Dado que está claro que la línea 1 se ha convertido en un eje vertebrador para la ciudad de norte a sur, parece lógico que se establezca también una línea del este al oeste que conecte estos barrios", ha subrayado.

Pero también ha insistido en la necesidad de extender la actual línea 1 del tranvía por sus extremos, tal y como están de acuerdo los cuatro grupos políticos en este Ayuntamiento.

Por un lado, ha dicho Giral, hasta el nuevo Hospital Royo Villanova, aunque lo ve "un poco complicado porque aún no se sabe dónde se va a ubicar" y, por otro lado, por el extremo sur, "muy necesario por el desarrollo urbanístico que se va a producir en los próximos años en Rosales del Canal o Arcosur, donde pueden llegar a vivir allí más de 50.000 personas, ha calculado.

COMO LA NUEVA ROMAREDA

"A todos estos ciudadanos habrá que ofertarles un medio de transporte rápido, eficaz, como puede ser el tranvía. Por eso, es más que necesario que se avance por esa línea, por ese extremo. E incluso también hacia la Feria de Zaragoza y Plaza, donde diariamente van 40.000 personas a trabajar. Y por qué no, hasta el aeropuerto, para conectar en tranvía hasta la ciudad", ha señalado.

El edil socialista ha destacado las bondades de este medio de transporte de alta capacidad que puso en marcha un gobierno socialista, "un medio de transporte público eficiente, rápido, respetuoso con el medio ambiente y las cifras así lo avalan: el pasado año 2025 hubo cerca de 31 millones de validaciones, lo que supuso un incremento importante con respecto al 2024 en más de un 2,4 por ciento de usuarios ese año", ha descrito.

Por todo ello, Giral ha dicho tener claro que "un gobierno responsable tiene que actuar, no de una manera cortoplacista, sino tiene que mirar a medio y largo plazo, pensando que, seguramente, como pasa habitualmente a lo largo del tiempo, será otro gobierno municipal, de otro signo político, el que tenga que afrontar o inaugurar según qué infraestructura".

En el caso de la línea 1 del tranvía, "si quedan 10 años para que se terminen de consolidar esas urbanizaciones, esas viviendas en la zona sur de Zaragoza, hay que ir ya trabajando para cuando eso se realice, ya esté establecida esa infraestructura", ha apremiado Giral.

Pero, en el caso de línea 2, ha recordado, "no hay que esperar nada" al argumentar que los barrios ya existen y hay miles de ciudadanos que diariamente tienen que desplazarse en autobús o en otras modalidades de transporte". Por eso, "hay que abordar ya ese estudio, establecer el trazado y abordar su puesta en marcha en fases", ha incidido Giral, al recordar que la actual línea del tranvía se hizo en cuatro años, en dos fases, a dos años cada una.

En referencia a cifras concretas, el edil socialista plantea que si la prolongación de la actual línea 1 del tranvía conlleva 12 kilómetros, se estaría hablando de aproximadamente 20 millones de euros de coste. "Si hablamos de cuántos kilómetros serían de la línea este-, igual nos llevamos la sorpresa de que el coste es parecido a lo que vale la nueva Romareda. Estoy seguro de que los zaragozanos estarían encantados con esta infraestructura", ha concluido.