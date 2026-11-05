El PSOE exige a la empresa de la variante de Sabiñánigo (Huesca) que retome las obras de manera inminente

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha exigido este jueves a la UTE empresarial que ejecuta la variante de Sabiñánigo (Huesca) que retome de manera inminente las obras de urgencia para mejorar los accesos de esta zona, tal y como le requirió hace más de una semana el Ministerio de Transportes para que la empresa realizara actuaciones en este tramo por razones de seguridad, y tras las conversaciones permanentes que durante el último año han mantenido el Ayuntamiento de Sabiñánigo y el Ministerio para la necesidad de acabar cuanto antes estas obras.

La candidata al Congreso por el PSOE altoaragonés, Begoña Nasarre, ha argumentado que "seguimos trabajando, como lo hemos hecho siempre, para encontrar soluciones y se reanuden las obras para concluir la variante de Sabiñánigo y que sea una realidad".

La alcaldesa, la socialista Berta Fernández, ha argumentado que su prioridad "es garantizar la seguridad y movilidad a los ciudadanos de Sabiñánigo". "Desde el ayuntamiento vamos a seguir insistiendo en la necesidad de abrir estos accesos. Es imperativo abrirlos para mejorar la seguridad y la movilidad de los ciudadanos de la localidad y de quienes vienen a visitarnos y entran en nuestro municipio, y por lo tanto seguiremos peleando y trabajando para que estos accesos se abran con la mayor celeridad posible y con las mejores garantías de seguridad para todos nuestros ciudadanos", ha dicho.

Las socialistas han pedido agilidad para buscar soluciones que permitan concluir la variante de Sabiñánigo, una actuación que está prácticamente finalizada pero que la empresa adjudicataria paralizó las obras para presionar al Ministerio de Fomento, exigiendo un incremento económico desproporcionado para finalizar las obras.

"Hemos estado en todo momento supeditados a los plazos que marca la Ley de Contratos de 2017, una ley que fue aprobada en 2017 por el Ministro del PP, Cristóbal Montoro, y que limita la agilidad de actuación", ha dicho Begoña Nasarre.

Ha recordado que el Ministerio de Transportes, tras las conversaciones con el Ayuntamiento de Sabiñánigo, "requirió recientemente a la UTE a realizar obras de emergencia para mejorar los accesos, unos trabajos que deben durar no más de 3 meses, pero vemos que la empresa obvia esta obligación y esto es inadmisible, porque además supone un incumplimiento con las debidas consecuencias".

Nasarre ha instado a la UTE a actuar con diligencia, profesionalidad y responsabilidad, "sobre todo por los ciudadanos usuarios de esta vía de manera que se puedan hacer las obras que faciliten la movilidad libre y con seguridad de los ciudadanos de Sabiñánigo y de todo el territorio. La diputada ha recordado que el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha realizado un gran esfuerzo inversor en las comunicaciones de la provincia de Huesca.

Ha puesto como ejemplo el impulso a esta autovía en el Pirineo, con las obras en marcha del tramo de casi 9 kilómetros de la propia autovía A-23, entre Sabiñánigo y Lanave; la adjudicación por más de 135 millones de euros de la variante de Jaca, la puesta en servicio de otros tramos de la autovía A-21, como el de Tiermas, y que enlazará Jaca con Pamplona o la finalización del tramo de la A-23 entre Siétamo y Huesca y la mejora de la línea ferroviaria Huesca- Canfranc o en la carretera N-260 en el acceso a Benasque, que ya está finalizada.