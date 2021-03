El PSOE exige que el Gobierno PP-Cs presente proyectos "creíbles y con valor" para optar a fondos europeos

Ranera critica que el presupuesto de 2021 "nace con un agujero de 10 millones" y además en 2020 se han dejado de ejecutar 53,4 millones

ZARAGOZA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha solicitado al Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos que presente proyectos "creíbles y con valor" para poder optar a los fondo europeos Next Generation dirigidos a reactivar la economía tras la pandemia de coronavirus.

Ranera ha explicado que estos fondos de la Unión Europea "no son para pagar ayudas directas, ni proyectos que están en la gestión de la institución", entre los que ha citado los carriles bici, sino para iniciativas de movilidad global en la ciudad. "Para eso, alguien tiene que pensar y hacer el proyecto y también es necesario que alguien lo lidere y tiene que ser el alcalde y su Gobierno, pero con ideas y ganas", ha manifestado en alusión a Jorge Azcón.

En rueda de prensa, Ranera le ha dicho al alcalde que se equivoca, si piensa que por población o territorio "llegará el dinero de Europa a Zaragoza". Ha señalado que los proyectos que tienen valor y se sujetan a los criterios de la UE para generar empleo son los que pueden optar a esos fondos, como los dirigidos a empoderar a la mujer o las políticas para combatir el desempleo de los jóvenes, pero "no sacar del cajón los proyectos de gestión de la ciudad, que esos te los pagas con tus presupuestos".

Como ejemplo, ha citado en que los años 2010-2011 el PSOE presentó el Plan director del Río Huerva, que era costoso, pero se podía hacer por tramos y desde la Asociación de Vecinos la Huerva proponen que acometerlo desde el IES Goya al Parque Grande porque es la zona más ancha y se puede hacer un corredor verde ciudadano, acercar el cauce a los vecinos y convivir y disfrutar el río. "Es poco dinero, se trata de sensibilidad política y es hacer proyectos atractivos para que, en este caso, bajen los alumnos del instituto y puedan pasear las personas mayores", ha descrito.

Para llevarlo a cabo, "hay que tener ideas, creer en el proyecto, hablar con los vecinos, tener sensibilidad política y lanzar a Europa el proyecto oportuno", ha enumerado.

"YA VALE DE MENTIRAS"

Por otro lado, Ranera se ha referido a las "mentiras del presupuesto de Azcón; ya vale", ha enfatizado al recordar que el PSOE dijo, en su día, que el presupuesto de 2021 "era irreal, absolutamente insostenible y no se ajustaba a la realidad y, menos todavía, cubría las necesidades de los ciudadanos".

El dato objetivo, ha dicho Ranera, es que arroja la cifra de menos 10 millones de euros en remanentes de tesorería de 2020, lo que supone que el presupuesto de este año aprobado el pasado 5 de marzo por PP, Cs y VOX tiene "un agujero de 10 millones de euros. Hay que quitarle esa cantidad, pero el Gobierno municipal no sabe como".

Ante el argumento del alcalde de que esa remanente negativo obedece a que ha habido más gasto en 2020, Ranera ha esgrimido que es "mentira", al apuntar que el Ayuntamiento ha dejado si ejecutar 53,4 millones de euros. "Es uno de los años que más presupuesto se ha dejado de ejecutar", ha observado, tras conocer el informe de la Intervención del consistorio.

Ha criticado que el Gobierno PP-Cs ha decidido que el dinero que no había gastado lo iba a destinar, hasta 39 millones de euros, para pagar las revisiones de precios de las contratas FCC y Avanza. "No nos parecer mal que se pague a las contratas, sino que en la situación actual hay que salvar a las personas y no dejar a nadie atrás".

Ranera ha asegurado que van a llegar ayudas de Europa, pero ha puntualizado que no serán para "tapar agujeros de remanentes negativos", sino para obras finalistas con proyectos que tengan valor para la ciudad y ha aconsejado al Gobierno a que empiece a preparar proyectos que tengan cuotas de entidad, relevancia e identidad propia".

PATRIMONIO RECIBIDO

La portavoz socialista ha abundado al señalar que llegará dinero "si hacemos las cosas bien, pero no para compensar el remanente negativo, sino para proyectos finalistas".

Sobre otro argumento del alcalde respecto la herencia recibida, Ranera le ha contestado que tiene el "mejor patrimonio", en referencia a las 2.000 viviendas de Zaragoza-Vivienda, mientras que en Madrid "se vendieron a fondos buitre y así consiguieron ingresos, pero no en Zaragoza". Otro patrimonio heredado son las riberas del Ebro, "aunque estén algo descuidadas" o el polígono Empresarium para licitar suelo, ha citado.

"La actitud del alcalde es absolutamente victimista y la última cruzada que acomete es seguir siendo portavoz de la oposición a Sánchez; sigue siendo el alcalde antisistema que dejó de ingresar 70 millones de euros en 2020 y ahora tememos que pasen cosas parecidas", ha sostenido la socialista.

Igualmente, ha criticado que el PP diga que "España se rompe", cuando el Gobierno central llega a acuerdos con independentistas para sacar adelante el presupuesto, pagar ERTES e inyectar dinero a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, mientras Azcón suscribe un documento con ayuntamientos de distintos partidos políticos, menos el PSOE, para exigir ayudas del Gobierno central por importe de 5.000 millones de euros a las entidades locales.

Ranera ha destacado que en ese foro de diez ciudades "ya no está ni Bilbao, ni Barcelona, ni Granada" y ha pedido "ser serios y no trabajar en plataformas para rédito político, sino por el bien de los ciudadanos y presentar proyectos que tengan valor para que lleguen esas ayudas".