El PSOE exige intervenir de forma urgente en el puente de Piedra de Zaragoza por la presencia de "enormes" grietas

El PSOE exige intervenir de forma urgente en el puente de Piedra por la presencia de "enormes" grietas - PSOE

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que intervenga de forma "urgente" en la estructura del puente de Piedra por la presencia de unas "enormes" grietas y su "mal estado" de mantenimiento y conservación.

Ranera, acompañada por la concejal socialista Ros Cihuelo, ha reclamado una comisión de expertos en la que se sienten instituciones, servicios y técnicos que analicen el estado de este puente, uno de los símbolos más importantes de Zaragoza, que puede agravarse por futuras riadas extraordinarias o los efectos del cambio climático.

La portavoz socialista ha explicado que la situación en la que se encuentra el puente de Piedra es comparable a la de otros puentes de Zaragoza, como el de Hierro o la pasarela del Voluntariado, por la "desidia y el abandono" del Gobierno de la ciudad en la conservación y mantenimiento de todos ellos.

Un ejemplo claro es que, el año pasado, Chueca "dejó de ejecutar casi el 50 por ciento de la partida presupuestaria destinada a ese fin", ha asegurado la portavoz socialista.

Para Ranera, "es muy peligrosa la poca sensibilidad de Natalia Chueca hacia nuestros puentes, que no los ve como parte de nuestra ciudad, de nuestra historia, de nuestro patrimonio. Natalia Chueca solo ve los puentes para que formen parte de sus ocurrencias, para anillarlos o para anclar muñecos".

"LA CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA"

Frente a ello, desde el PSOE "tenemos muy claro que hay que salvar el patrimonio y el puente de Piedra es parte de nuestra historia. Zaragoza está marcada por sus ríos y es imprescindible el mantenimiento y conservación de todos ellos", ha comparado.

Por ello, ha avanzado que en el marco de la Comisión de Urbanismo, el PSOE llevará distintas iniciativas al respecto.

Por su parte, el fundador de Iberflumen y experto en el río Ebro, Pablo Polo, ha alertado de la presencia de estas grietas en el Puente de Piedra, sobre todo, las transversales. "Unas cicatrices que empeoran el estado de conservación del puente", ha observado.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Tío Jorge-Arrabal, Rafael Tejedor, ha trasladado la preocupación de los vecinos de este distrito por las grietas del puente de Piedra, como ya han trasladado en el último pleno de la Junta de Distrito.

"El Ebro es la calle principal de Zaragoza y cualquier incidencia en el puente de Piedra incide de forma muy grave en la movilidad de los vecinos del Arrabal, más de 21.000 personas, y de todo el distrito, porque por el puente de Piedra atraviesan la mayoría de las líneas que nos acercan a los vecinos al centro, una movilidad sostenible para los vecinos, exclusiva para el transporte público y que no podemos permitir que las obras en un puente y su mantenimiento impidan la movilidad de todos nuestros barrios y del distrito del Arrabal", ha concluido.