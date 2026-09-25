El PSOE exige por los sobrecostes del Huerva y advierte de que vigilará el uso de los fondos UE

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y la concejal Marta Aparicio, en las obras de renaturalización del río Huerva - PSOE

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y la concejal Marta Aparicio, han exigido al Gobierno de la ciudad, que dirige la alcaldesa, Natalia Chueca, explicaciones por los sobrecostes en las obras de renaturalización del río Huerva, dejando claro que el PSOE estará "vigilante para que el PP justifique hasta el último euro" de dinero público destinado al proyecto.

A ello se suma que el PP ha cargado fondos europeos a "pagar nóminas de puestos de confianza de Chueca, "un nuevo episodio de oscurantismo y falta de transparencia" de su Gobierno, ha lamentado.

Ranera ha lamentado que "la falta de planificación y la nefasta gestión de Chueca" ha hecho que "se pase de un presupuesto inicial de 24 millones a que ahora esté por encima de los 34 millones", es decir, superando en un 40% lo anunciado. El último incremento se ha conocido recientemente, con 2,2 millones de euros extras para la segunda fase del proyecto. "No vamos a permitir que los ciudadanos paguen una mala gestión del PP", ha apuntado.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha elogiado la importancia de una actuación que considera "imprescindible para los zaragozanos" y ha recordado que fueron gobiernos socialistas los que impulsaron proyectos para recuperar los ríos de Zaragoza y convertirlos en espacios centrales de la ciudad.

"Nada tenemos que decir de que se haga una obra tan importante para Zaragoza. Lo que tenemos que denunciar es la falta de planificación y transparencia del Gobierno de Natalia Chueca", ha señalado Ranera.

La portavoz del PSOE ha puesto además el foco en la financiación europea de las actuaciones del Huerva y ha reclamado explicaciones sobre el destino de estos recursos.

"Vamos a estar absolutamente vigilantes hasta el último euro, porque es necesaria la transparencia y es necesario que no sigan haciendo chapuzas. No podemos permitir que el dinero europeo se gestione de una manera que pueda poner en riesgo la subvención", ha advertido.

FONDOS UE

Ranera ha advertido asimismo de que una eventual pérdida o devolución de fondos europeos por una gestión inadecuada acabaría teniendo consecuencias para las arcas públicas.

Algo en lo que ha incidido la concejal socialista Marta Aparicio, quien ha señalado que el Grupo Municipal Socialista pretendía pedir explicaciones en la Comisión de Hacienda sobre la gestión de los fondos europeos vinculados a las obras del Huerva y el riesgo de tener que devolver una parte de los mismos, algo que no sucedió porque se cayó todo el sistema informático del Ayuntamiento de Zaragoza.

"El martes será cuando le pidamos explicaciones a la consejera Solans de qué es lo que está pasando y por qué nos estamos arriesgando a poder devolver más de 500.000 euros a la Fundación Biodiversidad por cargar en la subvención sueldos de puestos de confianza del Gobierno de Chueca", ha afirmado Aparicio.

La concejal socialista ha reclamado que el Gobierno Chueca aclare qué gastos se han imputado a la subvención, con qué justificación y si cumplen las condiciones establecidas para la financiación europea.

"Esperemos sus explicaciones. Estaremos vigilantes y, a partir de las explicaciones que nos den, empezaremos a tomar las medidas que consideremos oportunas", ha advertido. Para Lola Ranera, la cuestión adquiere especial relevancia porque se trata de recursos públicos y de fondos europeos que deben ser gestionados con el máximo rigor y total transparencia.

"La obra es necesaria para Zaragoza. Precisamente por eso vamos a estar vigilantes. Queremos que se haga, que se haga bien y que cada euro público, incluido cada euro europeo, se utilice correctamente", ha concluido Ranera.