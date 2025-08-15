El PSOE Huesca pide un replanteamiento del operativo de limpieza para las fiestas de San Lorenzo

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, ha considerado sobre el desarrollo de las fiestas de San Lorenzo que el equipo de gobierno "debería replantearse el modelo de limpieza durante las fiestas" y ha añadido" el reconocimiento de los socialistas al "importantísimo" trabajo que realiza el personal esencial para que las fiestas transcurran con total normalidad.

"Pese a este gran esfuerzo, se ha visto que con una mayor afluencia de personas en la ciudad, el operativo actual no es suficiente. Nos han llegado quejas de mal olor y suciedad en muchas zonas que los vecinos también han trasladado a sus redes sociales", ha comentado Salazar.

El PSOE Huesca ha manifestado, además, que "el éxito de San Lorenzo 2025, con las calles abarrotadas, es indudable, hecho que se repite cuando el 9 de agosto se da en fin de semana".

Salazar ha agradecido a los oscenses y visitantes el "buen comportamiento" durante San Lorenzo, demostrando que, "las fiestas de Huesca son un espacio de encuentro y diversión, alejadas de la politización que ha pretendido el Partido Popular, comenzando el mismo día 9 y que el propio presidente de Aragón continuó con sus declaraciones el día 13".

Así, ha lamentado que, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, "ha vuelto a poner a Huesca en el mapa porque la ciudad fue noticia nacional y, de nuevo, no precisamente por temas que serían motivo de orgullo sino todo lo contrario. Cada vez que viene alguien del Gobierno de Aragón echa más leña al fuego con el silencio cómplice de la alcaldesa".

Ha criticado que, la alcaldesa haya retrasado el inicio de actos importantes, como el lanzamiento del cohete el día 9 o la corrida de toros del 13 de agosto, "constatando la pérdida de la institucionalidad y la falta de respeto a los oscenses", ha opinado.