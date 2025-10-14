El PSOE insta a Azcón a aprovechar "su última oportunidad para garantizar los derechos de las mujeres en el medio rural"

María Rodrigo ha estado en Albeta, en la víspera de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. - PSOE

ALBETA (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

La diputada María Rodrigo ha instado al Gobierno de Azcón a aprobar un marco normativo que garantice los derechos de las mujeres en el medio rural. "Azcón ha de aprovechar la última oportunidad de su gobierno para apoyar a las mujeres en el medio rural", ha dicho Rodrigo, quien ha recordado que en las últimas semanas el gobierno del PP en Aragón está poniendo en entredicho los derechos de las mujeres con cuestiones como la supresión de puntos violeta.

Rodrigo ha expuesto que Aragón fue, con el gobierno socialista anterior, "la primera Comunidad Autónoma que impulsó una norma para defender a las mujeres que deciden trabajar y quedarse a vivir en los pueblos. "Y sin embargo en febrero de 2024, Azcón perdió la oportunidad de impulsar esta ley, que luego retomamos desde el PSOE con el impulso de este proyecto de ley sobre el Estatuto de la Mujer Rural".

La diputada se ha referido a que un marco normativo de estas características fomenta la formación, la empleabilidad y da seguridad a las mujeres que deciden quedarse a vivir en un pueblo. Ha explicado igualmente que desde el PSOE se han presentado varias propuestas para incluir las aportaciones de los grupos de acción local y de Fademur.

María Rodrigo ha estado este martes en Albeta, junto a su alcalde, Pedro Morales, y la presidenta de Fademur Aragón, Carolina Llaquet, para analizar, en el día previo a la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora cada 15 de octubre, la realidad que viven las mujeres en los pueblos.

La parlamentaria ha mencionado las enmiendas que el grupo socialista ha presentado "con el ánimo de enriquecer el texto inicial" y confía que el PP apoye estas mejoras. "El gobierno de Azcón ha de ser valiente y debe aprovechar esta última oportunidad que tiene en materia de derechos de mujer, en este caso, las del ámbito rural".

Carolina Llaquet ha reclamado "la necesidad de regular y garantizar los derechos de las mujeres en el medio rural", "Es una cuestión de justicia, porque en los pueblos las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que quienes viven en las ciudades", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Albeta ha argumentado que las mujeres "son quienes dinamizan el día a día en los pueblos a través de asociaciones y colectivos y entidades". "Sin la participación de las mujeres, los pueblos no estarían vivos", ha dicho. Y ha puesto el ejemplo del dance de este municipio, recuperado hace 25 años por las mujeres y que siguen interpretando mayoritariamente las danzantes.

Las propuestas presentadas por el grupo socialista, que habrán de ser votadas por los grupos políticos junto al resto de enmiendas de otros grupos en la ponencia que se constituya a tal fin, incluyen acciones para la prevención y atención de las mujeres del medio rural que sufren acoso sexual y/o sexista, la coordinación entre departamentos para actuar en acciones favor de la igualdad, la consideración especial y coordinación con los grupos de acción local Leader, planes de formación continua o la creación de un registro de buenas prácticas de igualdad en el medio rural.