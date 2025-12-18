El PSOE logra el compromiso del Gobierno de Zaragoza de eliminar la publicidad en las ventanas del tranvía

Archivo - Tranvía circulando por el paseo Independencia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha logrado el compromiso del Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, de plantear a la Sociedad de Economía Mixta (SEM) de Los Tranvías la eliminación de la publicidad en las ventanas de este medio de transporte público de alta capacidad, en la actualidad afectadas por un vinilo integral que cubre totalmente todos los vagones.

Este tipo de publicidad ha supuesto numerosas quejas de los usuarios del tranvía, tanto de accesibilidad como incluso de seguridad, ya que, entre otros aspectos, al acceder a los vagones, el usuario no puede ver cuánta gente hay en su interior, y cuando están dentro, tampoco pueden ver el exterior y, por tanto, no se pueden ubicar sobre la zona de la ciudad en la que está.

En la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Giral le ha recordado a la consejera municipal del área, Tatiana Gaudes, que "estos problemas se ven acrecentados" en estas fechas navideñas, al aumentar el número de usuarios.

"Esta publicidad integral en todo el tranvía lo que hace es que cuando vas a subirte, no puedes ver en qué vagones hay menos gente. Y si estás dentro y va lleno de gente, uno no se entera muy bien dónde hay que bajarse, algo que se vuelven todavía más complicado para personas mayores o la gente con dificultad de accesibilidad", ha descrito.

Giral ha querido dejar claro que el PSOE no está en contra de la publicidad por lo que supone para las arcas municipales, como sucede también en los autobuses urbanos, pero "esta publicidad, además de ser estética tiene que ser práctica, y tiene que primar la seguridad y la accesibilidad", ha diferenciado.

A su parecer, es fundamental que el Gobierno de la ciudad se ponga de acuerdo con la SEM del Tranvía para que siga habiendo publicidad pero no de forma integral, "de tal forma de que, a través de las ventanas, se pueda visualizar dónde uno se puede subir mejor al tranvía y la gente que esté dentro pueda visibilizar también por qué zona de la ciudad esté", ha incidido.

El edil socialista ha puesto como ejemplo la publicidad reciente de algunos tranvías con motivo de la época navideña, que no es integral, y no afecta a las ventanas. "Eso es lo que tenemos que hacer para toda la publicidad: dejar de convertir el tranvía en un convoy de la empresa y no perjudicar así la accesibilidad de los ciudadanos que utilizan este medio de transporte que puso un gobierno socialista hace 15 años", ha instado.