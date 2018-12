El PSOE pide un amplio acuerdo del plan de vivienda con estudio financiero comparativo

Publicado 20/12/2018 14:25:50 CET

ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha pedido al alcalde, Pedro Santisteve, en una reunión que han mantenido este jueves, un "amplio" acuerdo entre todos los grupos sobre el plan de vivienda, que tenga un estudio financiero comparativo y que, además, se estudien otras fórmulas de construcción.

Pérez Anadón ha contado que la realidad es que el plan de vivienda está aprobado desde mayo, "sin negociación, ni consenso y una vez más, lo que ZeC puede hacer por gobierno y sin transparencia lo hacen". Dado que ahora se tiene que aprobar la financiación, que tiene que pasar por el pleno, es entonces cuando se plantean la "negociación".

El Gobierno defiende un Plan de vivienda 2018-23, de 71 millones de financiación, una parte a través de créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para construir 308 casas de alquiler --de las que 80 se construyen en Las Fuentes-- y rehabilitar más de 843 del parque municipal de vivienda.

En rueda de prensa, ha enfatizado que "es indispensable un plan de vivienda" y ha dejado claro que el PSOE no se niega a negociar, pero ha recordado que ese plan de 71 millones de euros precisa también de un acuerdo en la financiación.

"Le plantearé no hablar de vivienda, sino de financiación porque es para 5 años y a 5 meses de las elecciones lo lógico es no hipotecar el resultado de un plan. Tiene que ser con los cinco grupos y lo más amplio porque no sabemos quien lo gestionará y además se tiene que presentar un estudio financiero comparativo porque cuestionamos que no haya condiciones mejores que las del BEI porque el PSOE ha hecho alguna prospección".

Asimismo, ha criticado que ZeC plantea la rehabilitación solo para el parque municipal y el PSOE apuesta por abrirlo a los ciudadanos que tienen pisos en condiciones "muy justitas para vivir".

Con esta reunión, el alcalde cierra la ronda de reuniones que desde este miércoles ha emprendido con los grupos municipales de la oposición y que ha iniciado con el PP.