El PSOE pide a Chueca que escuche a los afectados por las obras de la avenida Valencia

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Guillermo Ortiz - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Guillermo Ortiz ha pedido al Gobierno de Natalia Chueca que escuche y se siente con asociaciones de comerciantes, vecinales y juntas de distrito para minimizar en la medida de lo posible las afecciones provocadas por las obras de la avenida Valencia.

Una petición que Ortiz ha hecho tras la a su juicio falta de comunicación generada en la reciente reforma de la Avenida Navarra. "El Gobierno del PP debería ahora tomar nota y contar con la visión de todos ellos", ha considerado.

"Unas obras siempre van a causar molestias, pero ¿tanto cuesta ponerse en contacto con el tejido vecinal, con las asociaciones de comerciantes y con las juntas de distrito para provocar las menores afecciones posibles? Nos referimos tanto respeto institucional como la necesaria colaboración entre todos", ha apuntado el edil socialista en la última Comisión de Economía.

Guillermo Ortiz ha recordado que el Gobierno Chueca se comunicó mediante un grupo de Whatsapp con los afectados por las obras de la avenida Navarra, "algo que nos pareció cuanto menos ridículo", por lo que ha pedido que "tomen ahora cartas en el asunto y se pongan en contacto continuo, de verdad, con todos ellos".

"Por lo pronto, en la avenida Valencia la falta de comunicación ya ha generado diversas afecciones, como la ausencia de espacios para carga y descarga de los comercios y las correspondientes multas y, por otro lado, ya un clásico atemporal: el Gobierno de Chueca no sabe nada de cómo gestionar las ayudas a las afecciones por obras. Nadie se ha puesto a su disposición para explicarlo ni ayudar con la tramitación. Y tampoco se ha calendarizado teniendo en cuenta las diferentes campañas comerciales, más allá de hacerlo por tramos, como es lógico debido a la magnitud de la obra", ha lamentado.