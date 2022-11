El PSOE pide una comparecencia de Chueca para que explique como resolverá la huelga de autobús

ZARAGOZA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha informado de que ha pedido una comparecencia de la consejera municipal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, para que explique como resolverá la huelga de autobús.

La petición se comparecencia será en la próxima Comisión del Servicios Públicos para que aclare cómo el Gobierno PP-Cs va a resolver una huelga que "se alarga ya 631 días", según Ranera.

En la actualidad, las negociaciones entre empresas y trabajadores "están rotas" y Ranera ha opinado que el alcalde, Jorge Azcón, y la consejera del áreas, "deben explicarnos qué medidas van a tomar".

A su entender es "insostenible" la situación que están sufriendo los zaragozanos por los paros parciales en el transporte urbano, que desde este lunes y hasta el 8 de enero son de seis horas diarias.

"Zaragoza --ha agregado-- no se merece esta situación y, sobre todo, los ciudadanos no se merecen que la ciudad no tenga alcalde. Pensábamos que el Debate del estado de la ciudad iba a ser un punto de inflexión en la huelga, pero no ha sido así".