El PSOE pide al Ejecutivo aragonés que retome el proyecto de la escuela de Protección Civil en la Iglesuela del Cid

TERUEL 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón pedirá al Gobierno autonómico que retome el proyecto de escuela de formación en materia de prevención de incendios y protección civil en el Maestrazgo, ubicado en La Iglesuela del Cid.

Para ello, ya ha registrado una proposición no de ley para su debate en la comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública y trasladará al consejero Bermúdez de Castro una pregunta en el próximo pleno con el objetivo de conocer cuál es la situación actual de la iniciativa.

De hecho, esta propuesta surge del Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid que, como señala el texto de la PNL, se ha intentado comunicar con el Gobierno de Jorge Azcón para informarse sobre el estado del proyecto, que aparece contemplado con una cuantía de 125.000 euros de la convocatoria del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2021.

Una comunicación que, lamentan desde el PSOE, todavía no ha obtenido respuesta. En ese sentido, el alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, ha apuntado que esta subvención del FITE se tenía que haber ejecutado entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024, y ha explicado que, "viendo que no hacían nada", en el año 2023 preguntaron desde el Ayuntamiento por esta falta de ejecución. "No nos contestan. Pedimos una reunión con la consejera de Presidencia y seguimos sin saber nada de ellos", ha trasladado.

PROYECTO PARA SER SUBSEDE DE LA ESCUELA DE MADRID

Safont ha recordado que el 28 de julio de 2021, momento perteneciente a la anterior legislatura, el Ayuntamiento emitió una solicitud para la concesión de la subvención que posibilitara la creación de esta Escuela. Seguidamente, recibieron visitas por parte del Gobierno de Aragón para conocer los espacios que se habían propuesto para su implantación. "Todo les pareció bien", ha apuntado.

"El FITE es para generar desarrollo y lograr la cohesión social, el crecimiento y el bienestar social para los habitantes del territorio. El Maestrazgo somos la comarca más despoblada de la provincia de Teruel y la escuela de formación sería, dentro de las muchas cosas que se pueden llegar a hacer aquí, un antes y un después. Creo que tenemos todo para esa escuela y tenemos un gran potencial", ha afirmado Fernando Safont.

El regidor de La Iglesuela ha apuntado que se había hablado de la posibilidad de convertir a la localidad turolense en subsede de la escuela que existe en Madrid e ir de la mano del Ministerio. El también presidente de la Comarca del Maestrazgo ha dicho sentirse contrariado por la "demora" y la falta de ejecución "de un dinero que estaba comprometido ya para La Iglesuela y el conjunto del territorio" y ha destacado que, de haber estado desarrollada, la escuela podría haber contribuido a paliar las consecuencias negativas que está sufriendo la zona por el cierre de la sección de la empresa Marie Claire en Villafranca del Cid. "Pedimos que se recupere en las nuevas convocatorias de FITE", ha instado.

Los socialistas defienden que este proyecto fue aprobado por el servicio de Intervención del Ejecutivo aragonés para ser incluido en el listado del FITE 2021 y responde claramente a las características de proyecto "tractor", "como los que el consejero Manuel Blasco dice continuamente querer impulsar".

"En su momento fue una propuesta muy bien acogida por el grupo de trabajo que definía los proyectos y no tuvo ningún reparo en su tramitación administrativa. Además, el Gobierno de Aragón actual también le dio su visto bueno cuando en una reunión celebrada en diciembre de 2023 con el Gobierno de España para modificar algunos aspectos de la convocatoria del 2021, mantuvieron con la misma cuantía la Escuela de Formación", ha apuntado el diputado en las Cortes Ángel Peralta, que formulará la pregunta en el pleno de las Cortes de Aragón y defenderá la proposición no de ley en la comisión.

Este proyecto pretende "capilarizar" la red de acciones de la Administración en el territorio a través de escuelas en las que impartir formación en materia de prevención de incendios y protección civil y, muy singularmente, en prevención de incendios forestales.

Se propuso el Maestrazgo por la cultura tradicional en protección civil de esta comarca, su superficie de montes públicos y el gran elenco de servicios disponibles, así como por su cercanía a las comunidades autónomas de Cataluña y Valencia, "con las que es necesario estrechar lazos para las actuaciones conjuntas".

La normativa en protección civil establece un marco de gestión de las emergencias basado en la planificación previa, otorgando al Gobierno de Aragón la superior dirección y coordinación del servicio en la Comunidad Autónoma, así como la competencia para aprobar el Plan de Protección Civil de Aragón (Platear), los planes especiales y las directrices generales de la política de prevención y autoprotección.

Entre los objetivos del Platear está la necesidad de formación tanto de los ciudadanos como de los servicios de emergencia, que debe basarse en la realización de prácticas reales. "Para cumplir esta necesidad de formación", ha señalado el diputado Peralta, "es necesario zonas territoriales con características físicas adecuadas para las actividades que se enmarcan en el Catálogo de la normativa en protección civil. Y La Iglesuela del Cid y el Maestrazgo las cumplen".

La escuela proyectada establecería prácticas de formación en emergencias de incendios forestales, tanto en el manejo y uso del fuego como en la gestión forestal, para mejorar la prevención y extinción de incendios forestales.

Para ello sería necesaria la creación de infraestructuras para entrenar maniobras de extinción, donde se puedan controlar y confinar las quemas.

"Los montes de utilidad pública de La Iglesuela del Cid no sólo se localizan muy cerca del núcleo urbano, lo cual facilita el traslado de materiales y personal a las zonas de quemas u otros ejercicios prácticos, sino que cuentan con una diversidad, red de vías forestales, formaciones vegetales u orografía óptimas para la formación práctica en gestión forestal sostenible", ha afirmado Ángel Peralta.

La inversión del FITE se destinará a habilitar el inmueble más adecuado para destinarlo a la formación teórico práctica de los profesionales, transformando y adaptando espacios para el desempeño de las diferentes funciones.