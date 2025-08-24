El PSOE reclama al Gobierno de Aragón que destine el antiguo Teatro Fleta a un equipamiento cultural emblemático

ZARAGOZA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en materia de cultura, Darío Villagrasa, ha propuesto que el Gobierno de Aragón recupere el antiguo teatro Fleta para ubicar un equipamiento cultural destacado como puede ser la Filmoteca, el Conservatorio de Música, la Escuela de Arte o cualquier equipamiento destacado que contribuya a recuperar para la ciudad este importante patrimonio.

Villagrasa ha señalado que con el presupuesto más alto de la historia "el Gobierno de Aragón no aporta ni una idea nueva en materia cultural y no ha planteado todavía los presupuestos que destina a recuperar patrimonio en 2025, lamentablemente las cifras, hasta ahora, brillan por su ausencia, no hay un programa de trabajos y proyectos de las tres provincias".

Ha indicado que "cuando se cumplen 70 años desde la inauguración de este emblemático edificio, el que fuera conocido como el Gran Teatro Fleta, abrió sus puertas bajo el nombre de teatro Iris en 1955; Este espacio cultural ha albergado desde festivales nuestras muestras de tradición oral, películas de cine y festivales internacionales desde hace más de 25 años".

LA FILMOTECA O EL CONSERVATORIO COMO PROPUESTAS

Villagrasa recuerda que el antiguo Teatro Fleta "es de titularidad de la Comunidad autónoma de Aragón y consideramos que un emblema arquitectónico y cultural de tantísima importancia se tiene que recuperar".

Ha añadido que "el Gobierno del señor Azcón, con el presupuesto más alto de la historia, no ha dedicado ni un esfuerzo, ni un pensamiento, ni un minuto de su trabajo en rehabilitar, en reacondicionar esta importante infraestructura".

Por tanto, "desde el grupo parlamentario socialista lo que le proponemos es que la Filmoteca, el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes o cualquier otro equipamiento cultural sea albergado en el insigne teatro Fleta y de esta manera contribuyamos a la ciudad de Zaragoza y al conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón en la recuperación del patrimonio tanto material como inmaterial, de uno de los principales edificios de nuestro panorama y de nuestra historia reciente cultural".

Villagrasa ha insistido en la necesidad de recuperar las políticas culturales que "con este Gobierno han desaparecido". Ha firmado que "en el PSOE Aragón apostamos por impulsar la cultura, el patrimonio, por darle utilidad al Teatro Fleta y, por ello creemos que ya es hora de que el Gobierno de Aragón se ponga a trabajar".

Por último, el parlamentario critica la ausencia de un programa de rehabilitación cultural porque "a estas alturas del año todavía no conocemos si va a haber alguna partida para impulsar proyectos como el Fleta, los panteones reales de Aragón u otros".