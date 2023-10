El PSOE pide al Gobierno Azcón que no engañe a los agricultores vendiendo complementos a créditos como ayudas directas

ZARAGOZA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha pedido este miércoles al Ejecutivo autonómico que no engañe a los agricultores vendiendo como ayudas directas lo que son complementos a los créditos ICO que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en referencia al paquete extraordinario de 6,5 millones de euros para la sequía aprobado en el Consejo de Gobierno.

Así, el diputado del PSOE en el Parlamento autonómico Marcel Iglesias, ha reclamado al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón que "no lance falsas expectativas" ya que estas ayudas "no van a ir para todos, sino sólo a los que tienen la fortuna de que se les conceden los créditos ICO".

"Lo que han aprobado es son complementos a las subvenciones a los créditos, además en una cuantía inferior a la prometida", ha remarcado Iglesias, quien ha manifestado que "no pueden vestir los complementos de la DGA a las ayudas al crédito del Ministerio como si fueran las ayudas directas que espera el sector porque eso es engañar a los agricultores y los ganaderos".

"Nos parece bien este complemento de préstamo, pero no son para todos, porque lamentablemente hay agricultores que no tienen liquidez y no les conceden el préstamo por no tener avalistas", ha lamentado.

Además, ha asegurado que el Gobierno de Aragón "haría bien" en cumplir su promesa de complementar las ayudas directas del Estado para todos los afectados por la sequía.

De este modo, ha explicado que se trataría de ayudas directas por cabeza de ganado afectado por la sequía, que es lo que ha hecho el Gobierno de España. "Eso serían realmente ayudas directas", ha añadido, "como por cierto pedía el ahora consejero Ángel Samper cuando era un dirigente sindical".

En este sentido, el diputado socialista ha recordado que el Ministerio de Agricultura ha destinado más de 80 millones de euros para Aragón por la sequía y que, en cambio, el Ejecutivo autonómico no plantea completar las ayudas directas por hectárea o por cabeza de ganado.

Ha considerado, por último, que el complemento aprobado este miércoles por el Gobierno autonómico es "insuficiente" ya que afectará a menos de un 15% de los agricultores aragoneses, lo que "sería una pena". "Veremos si se pueden gastar esos 6,5 millones de la DGA, porque no sabemos si habrá suficientes peticiones del complemento a los préstamos", ha concluido Marcel Iglesias.