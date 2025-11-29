El PSOE pide al Gobierto de Teruel "más control interno" ante la "seria advertencia" de la Cámara de Cuentas

Los socialistas reclaman más puntos de recarga. - PSOE TERUEL

TERUEL 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Teruel propondrá en el pleno ordinario de este lunes elaborar un "plan de acción" con el que mejorar "la gobernanza y la planificación interna de la contratación menor" después de que la Cámara de Cuentas haya constatado incidencias "muy significativas" en estos procesos administrativos.

Además, una segunda iniciativa del PSOE pide al equipo de gobierno del PP incrementar las estaciones públicas y semipúblicas de recarga eléctrica para vehículos.

La propuesta respecto de la fiscalización, transparencia y planificación de la contratación menor responde al informe aprobado por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre los contratos menores de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel relativo a los ejercicios 2021 y 2022.

Ese documento informa sobre la comisión de "incidencias" en ese tipo de contratación tanto del propio consistorio turolense como en sus entidades dependientes: Sociedad Municipal Urban e Institución Ferial de Teruel.

Así, por ejemplo, señala unos porcentajes de contratación menor "elevados y preocupantes" que derivan en la necesidad de adoptar medidas "inmediatas para reducir el gasto mediante este procedimiento", una excesiva concentración de la contratación menor en un reducido número de proveedores, falta de planificación adecuada que no solo explica los elevados porcentajes de contratación menor señalados, sino que se traduce, de forma recurrente, en "incidencias muy significativas" como motivación insuficiente o directamente no informada de la necesidad de los contratos, omisiones de memorias valoradas o informes técnicos, ausencia de publicidad en los procedimientos, fraccionamiento de contratos y recurrencia en la contratación de una misma prestación durante varios ejercicios.

Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, las conclusiones de la Cámara de Cuentas se suman "a las que de forma reiterada ya hace el órgano de intervención municipal".

"Es preciso por tanto atender a sus consideraciones, mejorar la planificación y dotarse de más y mejores medios de control y fiscalización para así cumplir con los principios de eficacia, eficiencia y adecuada gestión de los fondos públicos y evitar incurrir en futuras irregularidades", ha dicho.

Así, para Guillén el informe de la Cámara de Cuentas "deja meridianamente claro que existe una falta de planificación en el Ayuntamiento de Teruel respecto a estos contratos menores y que los medios necesarios para un control y fiscalización adecuados son insuficientes", por lo que la propuesta que se debatirá en el pleno insta al equipo de gobierno a "que se corrijan estas deficiencias, que mejore la planificación, que mejore la coordinación entre las unidades de los servicios y el órgano de contratación, y que igualmente es indispensable que se dote a la intervención municipal de los medios y recursos necesarios para realizar su labor de control y de fiscalización".

La propuesta socialista propone otras medidas concretas como la digitalización de los procedimientos y la estandarización de los formularios con medios electrónicos eficaces que permitan mejorar la gestión y revisión de ofertas e identificar fácilmente la relación entre la contratación y el gasto facturado, dando así esa respuesta inmediata a las demandas y recomendaciones, "también reiteradas", del Órgano de Intervención del propio Ayuntamiento.

También propone intensificar los esfuerzos para fomentar una mayor concurrencia, incrementando los niveles de publicidad de los anuncios de licitación de los contratos menores y facilitando una búsqueda más amplia y proactiva de posibles licitadores, así como corregir de manera inmediata las deficiencias identificadas por la Cámara de Cuentas de Aragón y por el Órgano de Intervención del Ayuntamiento en relación con gestión de la contratación menor.

Por último, propone incluir en la normativa municipal, tanto en los decretos y reglamentos vigentes, el compromiso de publicar trimestralmente en el portal web municipal el gasto menor realizado por el Ayuntamiento y sus entidades dependientes por importe superior a los 150 euros e inferior a 5.000.

PUNTOS DE RECARGA

Una segunda propuesta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Teruel insta a la instalación de más cargadores eléctricos en la ciudad de Teruel y sus barrios, destacando que la transición hacia una movilidad sostenible ·es una prioridad estratégica en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad de vida en las ciudades· y que Teruel, "como ciudad comprometida con la sostenibilidad", "debe facilitar a sus vecinos y visitantes el acceso a infraestructuras de recarga suficientes, modernas y distribuidas de manera equilibrada".

El concejal Diego Piñeiro ha destacado los datos que se dieron en la apertura del reciente Salón del vehículo nuevo y de oportunidades en seminuevo celebrado en la ciudad, donde se informó sobre el importante aumento de las ventas de los coches eléctricos e híbridos.

"Actualmente Teruel solo dispone de dos cargadores en el exterior y otros dos en los aparcamientos municipales y creemos que todos los barrios deben tener acceso a estos cargadores, tanto en la propia ciudad como en los barrios pedáneos", ha explicado.

"Cada vez la demanda es mayor y por lo tanto la ciudad tiene que poner los medios necesarios para ello. Todas las ciudades de España tienen una amplia red de cargadores y Teruel en estos momentos tiene una deficiencia muy grande", ha afirmado señalando que han calculado que 30 cargadores repartidos por la ciudad supondría una inversión de en torno a unos 500.000 euros.

Piñeiro ha recordado que el equipo de gobierno aún está a tiempo de pedir subvenciones al plan Moves 3, que termina el 31 de diciembre y que podría costear hasta el 80% del total de la inversión.

"Hay ayudas, no sería una gran inversión para el Ayuntamiento, y ampliaríamos la red por toda la ciudad porque creemos que todos los ciudadanos tienen derecho a, por lo menos, tener en su barrio un punto de recarga eléctrica", ha dicho insistiendo en la necesidad de acometer esta tarea cuanto antes.

La propuesta socialista pide realizar un estudio técnico que identifique las necesidades de infraestructura de recarga eléctrica en todos los barrios, incluidos los pedáneos, determinando ubicaciones y niveles de potencia requeridos y elaborar un Plan Municipal de Infraestructuras de Recarga que contemple la progresiva instalación de cargadores eléctricos públicos y semipúblicos en todo el término municipal, así como garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los ya instalados.

Además, anima a solicitar activamente subvenciones y líneas de financiación, autonómicas, estatales o europeas, que permitan la ejecución de estas instalaciones con el menor coste para las arcas municipales y, finalmente, informar periódicamente en comisión municipal sobre los avances, convocatorias de ayudas recibidas, instalación progresiva y evaluación del uso de los puntos de recarga.