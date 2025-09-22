El PSOE pide a las instituciones turolenses que condenen el genocidio en Gaza: "No es política, son Derechos Humanos"

TERUEL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Teruel presentará en las instituciones de la provincia una propuesta de resolución con la que pretende "un posicionamiento claro ante el genocidio que está perpetrando el Gobierno del Estado de Israel a la población de la franja de Gaza" porque "no es una cuestión política, es una cuestión de Derechos Humanos".

Por ello, pedirán en las sesiones plenarias condenar el "exterminio, ocupación y genocidio contra el pueblo palestino" mediante un texto que, además, rechaza "todo tipo de terrorismo" y manifiesta "la solidaridad y las condolencias por todas las víctimas".

El secretario general de los socialistas turolenses, Rafael Guía, ha asegurado que ni el "más horrible atentado terrorista, como el que hizo Hamás y desencadenó la contienda", justifica "este nivel de represalias contra todo un pueblo, que no respeta ni escuelas, ni hospitales, ni a la población civil, en especial a los niños y a las mujeres".

De esta forma, ha señalado que, "también desde la provincia de Teruel", desde las instituciones más cercanas a la ciudadanía, "tenemos que alzar nuestra voz para no ser cómplices de este episodio negro, aunque sólo sea por los miles de niños y niñas inocentes fallecidos en esta tragedia".

Además, ha destacado que desde los organismos públicos deben ayudar "a todas las organizaciones, instituciones y gente que ayudan a paliar los sufrimientos del pueblo palestino".

Precisamente, uno de los acuerdos que pretende conseguir esta propuesta va dirigido a la principal institución en el territorio, a la Diputación Provincial de Teruel (DPT), para demandarle el "máximo apoyo y solidaridad con la población asediada y desplazada en su propia tierra, que ha visto como su mundo se desmorona ante y el brutal y generalizado ataque israelí", ya sea directamente o "a través de las entidades o empresas que pueden hacerlo de forma más eficaz".

RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PALESTINO

Otro punto del texto "demanda" a la "comunidad internacional" el reconocimiento del Estado Palestino, así como el incremento de la ayuda de cooperación a través de Naciones Unidas, tanto para paliar la hambruna que afecta a la población gazatí como para la reconstrucción.

Del mismo modo, quiere conseguir "el rechazo y desprecio" expreso a todas las "manifestaciones políticas en favor de la política genocida del Gobierno israelí en Gaza", demandando a los dirigentes de los partidos, en todos los niveles, que las "desautoricen y repudien".

Por último, la propuesta del PSOE Teruel también quiere sumar apoyos a las medidas tomadas por el Gobierno de España para mostrar el desacuerdo y castigar la política del Gobierno israelí.

"Los socialistas siempre estamos en contra de la violencia, venga de donde venga. Siempre estamos al lado de los que la sufren, de los más débiles. Y siempre estaremos al lado del derecho internacional y de los derechos humanos, que es lo que rige las normas de convivencia en todo el mundo", ha afirmado Guía apuntando que, tal y como reza la propuesta, defienden "una solución negociada y pacífica a este conflicto, donde no tenga cabida ningún tipo de violencia".

El texto de la propuesta señala que la catástrofe humanitaria en Gaza "es innegable" y que la respuesta militar del Gobierno de Israel al atentado de Hamás ha derivado en "una campaña de destrucción masiva y desproporcionada" que, tras casi dos años, afecta principalmente a la población civil palestina.

Todo ello mientras en Gaza "se registran más de 65.000 personas fallecidas, de ellas casi 20.000 niños y niñas, más de 159.000 heridos y casi dos millones de personas desplazadas", han concluido los socialistas.