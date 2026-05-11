El PSOE pide que Orós comparezca para explicar el "fracaso" de las ayudas a la emancipación de jóvenes

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ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paco Galán, ha pedido la comparecencia de la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ante el "fracaso" de las medidas de apoyo a la juventud, en concreto de las ayudas a la emancipación de los jóvenes.

Galán ha argumentado esta petición al asegurar que el 50 por ciento de las peticiones de estas ayudas solicitadas por jóvenes se han quedado fuera de la concesión con denegaciones "injustificadas"; "opacidad" de criterios, porque los peticionarios han alertado de que cambios en los criterios del cálculo para conceder las ayudas "sin una explicación transparente" en ese proceso de selección; y con retrasos.

Además, ha habido "silencio administrativo que no aplicaba a este tipo de ayudas, con demoras significativas que impedían que los jóvenes de la ciudad pudieran resolver su emancipación", ha enumerado Galán.

En rueda de prensa, ha asegurado que este dato "tan importante no lo negó la consejera de Políticas Sociales, ni el gobierno de Chueca" ante una "alta" tasa de denegación de las ayudas que alcanza el 50 por ciento.

Galán ha arremetido contra el Gobierno de la ciudad porque estas ayudas, de 1,6 millones de euros en 2025 "se habían vendido como una oferta amplia" no solo el pasado año, sino también este ejercicio en el que ha aumentado la partida, pero "la mitad de las resoluciones se quedan fuera cuando los jóvenes la piden precisamente para ese proceso de emancipación".

Asimismo, ha dicho que se desconoce el grado de concesión de las ayudas a la emancipación porque "a fecha de mayo de 2026 no se han aportado datos de la ejecución de esta partida de 2025".

"Estamos hablando de aproximadamente 1.600.000 euros y por tanto estábamos planteando que la mitad del mismo había sido denegado al menos en ese inicio, pero no tenemos datos del desarrollo en 2025 porque las memorias que podrían habernos confirmado esa cuantía económica, por mucho que hayamos proyectado para que en el 2026 tengamos más de un incremento del 50 por ciento, no sabemos cuál es el resultado. No tenemos datos concretos que nos hayan puesto a nuestra disposición", ha incidido.

"Estamos en mayo, cuando habitualmente las memorias de ejecución de las distintas áreas deberían estar en la primera parte del año para saber exactamente si lo que nos dicen los propios jóvenes y que es confirmado por el propio equipo de gobierno, el 50 por ciento de las demandantes se han quedado sin las mismas". Según sus cálculo esto supone que pese a haber incrementado la partida "uno de cada dos se habían quedado fuera de las ayudas".

FALTAN DATOS

A su parecer, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, habla de un cambio de modelo en las políticas sociales de juventud y se constata en varias evidencias como la "reducción" del número de servicios y el acceso de los mismos de los jóvenes de la ciudad; aumenta "de forma artificial las ayudas para luego no resolverlas" y aumenta actividades, que "se puede pensar son espurias de gran imagen, pero que no tienen un calado social y cambia la dinámica desde hace tres años".

Según el concejal del PSOE. la dificultad de ser joven en Zaragoza "cada vez es mayor" por lo que ha pedido la comparecencia o "algún tipo de intervención" de la Consejería Municipal de Políticas Sociales para que explique el por qué de esta situación "alarmante".

Ha calificado de "auténtico fracaso, que teniendo recursos, habiendo incrementado los recursos, como se dijo, de una manera pomposa, no se haya facilitado el acceso a los jóvenes y que hayan tenido precisamente que manifestarse ante La Justicia de Aragón para que resuelvan los impedimentos que el propio Gobierno de la ciudad había hecho".

Para Galán se hace "necesaria" una reflexión sobre cómo se pueden abordar los problemas de Zaragoza" al comentar que hay otras ciudades del mismo tamaño, como Sevilla, que tienen entre su desarrollo en proyectos estratégicos "hasta 20 medidas de emancipación". "Nosotros tenemos tres y de las tres, dos en las memorias que disponemos en estos momentos están sin ejecutar", ha comparado.

Por tanto, ha incidido en que es un "auténtico fracaso que más de 60 de las medidas que estaban planificadas para los próximos cinco años en 2025 ya no se hayan llevado a cabo".

El edil socialista ha exigido responsabilidades políticas porque no solo atañe al cambio de modelo, sino también con la gestión de los recursos que estaban dispuestos a los jóvenes de la ciudad.

DATOS EMPLEO

En su intervención ha aportado datos que revelan que la emancipación juvenil ha caído a mínimos históricos en el segundo semestre del 2025, que es desde cuando hay datos más recientes.

Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15% de los jóvenes de España viven fuera del núcleo familiar y en Aragón, aunque el dato pueda ser un "pelín esperanzador", es del 14,6%, "es el más bajo en décadas y según algunos datos incluso asciende hasta el 17%", que supone que uno de cada seis, consigue, en todo caso, menores de 30 años, emanciparse de su núcleo familiar. Esa cifra está muy por debajo de 2012, que rondaba el 30 por ciento.

A este dato ha añadido Galán que el desempleo en 2023, según Ebrópolis, era del 13,6 por ciento y en la actualidad el desempleo en Aragón ha aumentado al 16 por ciento, por lo que se han perdido tres puntos de competitividad entre los jóvenes menores de 25 años en el acceso al empleo. "Se está empezando a convertir en un tándem demoníaco", ha alertado y la emancipación en Zaragoza "se está convirtiendo en una misión imposible".