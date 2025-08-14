El PSOE pide que Sara Fernández explique la ausencia de carpas de las casas regionales en las fiestas del Pilar

Archivo - Casas Regionales situadas en la Plaza Aragón con motivo de las Fiestas del Pilar en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Critica que es un modelo elitista y que a la alcaldesa "no le gusta lo popular"

ZARAGOZA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán, ha avanzado que pedirá la comparecencia de la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández, para que dé cuenta de los motivos por los cuales la ciudad "no va a poder disfrutar de las casas regionales, por segundo año consecutivo" y, "sobre todo, para que diga sobre qué idea están basando la organización de las fiestas del Pilar".

Cerdán ha explicado que el asunto de las casas regionales les genera "cierta desconfianza" porque llevan preguntando sobre este asunto en la comisión de Cultura desde el mes de noviembre para conocer el avance de las conversaciones y si ya estaba decidido el espacio a lo que Fernández "la única respuesta era siempre la misma: que estaban conversando y llegando a acuerdos".

Por ello, le ha provocado "sorpresa" cuando este miércoles se han enterado por los medios de comunicación, que por segundo año consecutivo, Zaragoza no va a poder disfrutar de las casas regionales".

En rueda de prensa, Cerdán ha recordado que se trata de un espacio "muy solicitado por los zaragozanos" y a esta "mala gestión y planificación" ha sumado el reproche de que a poco más de un mes y medio de las fiestas del Pilar "se sabe que no habrá casas regionales, ni feria general, se desconoce si habrá o no habrá feria de artesanía y gastronomía en la plaza de los Sitios, no sabemos si habrá por nuestras calles vendedores de globos, como tampoco sabemos si habrá licencias más allá de los músicos y estatuas vivientes, como caricaturistas y puestos ambulantes durante las fiestas del Pilar de este año".

La concejal del PSOE ha dicho que esta situación les preocupa y "muchísimo más la dejadez y el poco interés" que tanto Sara Fernández, como la alcaldesa, Natalia Chueca, están poniendo en la elaboración de los programas de las fiestas, de lo que ha observado que cada año "se invierte menos del presupuesto municipal" para organizar unas fiestas que durante muchos años "ha traído mucho turismo a esta ciudad" y que ya el año pasado "la valoración que tuvieron fue la peor de los últimos diez años".

ESPACIOS FESTIVOS

Ello lo ha atribuido a que al Partido Popular, al Gobierno de Zaragoza, que preside Natalia Chueca, "no le gusta lo popular, lamentablemente, y se está viendo cada año y en cada actuación que están teniendo".

Así, ha relatado que desde que el PP gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza, lo más reseñable es que "han eliminado la Carpa del Ternasco, los fuegos artificiales durante las fiestas en todos los barrios de la ciudad, la Feria Gastronómica de Echegaray, los espacios festivos más allá de las 02.00 horas, porque antes en Zaragoza existían dos espacios festivos, uno con un aforo de 35.000 personas y otro de 17.000". En total se ha pasado de 52.000 personas en recintos festivos a los 30.000 que en la actualidad tiene el único recinto, ha calculado.

"Lo peor de todo esto, --según Cerdán-- es que pudimos comprobar el año pasado que en nuestras calles se había perdido el ambiente festivo de la ciudad. Ahora lo que tenemos con las fiestas que organizan Chueca y Fernández están basadas en consumo y en el marketing. Son unas fiestas elitistas y solamente para unos pocos".

Al respecto, se ha referido a que el pasado año se quiso instalar una carpa en el distrito de Valdefierro durante las fiestas, pero "no se concedieron los permisos y las autorizaciones para montarlas, aludiendo a que todo el espacio público tiene que salir a licitación".

Unos meses más tarde, --ha relatado Cerdán-- la misma consejera municipal Sara Fernández concede un espacio público, como el Parque Grande, para la feria de Navidad a un promotor sin salir a licitación y a coste cero. "Esto es lo que nos están dejando", ha comparado.

Sobre la ofrenda de flores del pasado año que fue la más larga de la historia y con menos oferentes lo ha atribuido a la programación de los horarios de salida de los grupos que llevó a finalizarla más tarde y además, ese día llovió, por lo que el recorrido estuvo vacío durante ciertos horarios. "Por eso fue la ofrenda más larga de la historia, pero lamentablemente no fue por la asistencia masiva de los zaragozanos y de todos los que querían participar. Es puro marketing y anuncio Instagram", ha zanjado.

OTRO MODELO

También ha detectado una falta de espacio y actividades para los ciudadanos de más de 38 años a partir de las 02.00 horas. "Nos vamos al City con nuestros hijos y sus amigos a los bares donde estamos el resto del año" se ha preguntado para deducir que "eso es lo que tenemos desde que el Partido Popular organiza estas fiestas".

A su parecer, los zaragozanos quieren "disfrutar de las fiestas en nuestras calles, con nuestros familiares y amigos" y le ha indicado a Chueca y Fernández que si no saben hacerlo, "no tienen que irse ni a China ni a Silicon Valley, simplemente tienen que echar un poco la vista atrás, mirar lo que se hizo o simplemente recorrer las capitales de la comunidad autónoma para ver qué es lo que realmente le gusta a la gente".

"Desde el grupo municipal socialista --ha reconocido Cerdán-- no podemos evitar que Chueca "no deje actuar a los artistas en el entorno de la plaza del Pilar porque, según han llegado a decir, denigran este entorno y, en cambio, sea la propia señora Chueca la que llene esta plaza de rinocerontes, de DJ o de césped artificial. O que monte sus cosillas para uno o dos días con un presupuesto de medio millón de euros. Pero lo que sí podemos evitar es que nos quiten la esencia de nuestras fiestas del Pilar, que nos quiten el carácter popular que siempre ha tenido".

Por el contrario, con el PP, "se convierten en unas fiestas elitistas donde solamente unos pocos pueden disfrutar de ellas y solamente de lo que a ellos les gusta", ha asegurado Cerdán, quien ha concluido al incidir en que desde el grupo municipal socialista seguirán "peleando" por unas fiestas populares, zaragozanas, de todos y para todos".