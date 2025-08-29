El PSOE reclama a Chueca que exija a Azcón mantener el Plan Corresponsables en 69 centros educativos de Zaragoza

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha reclamado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que se deje de "intereses partidistas" y mire por las familias de alumnos de los 69 centros educativos de la ciudad que se van a ver afectados por el "recorte" del PP del Plan Corresponsables y ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que "aporte los 2,6 millones de euros que le corresponden a la comunidad" para garantizar este programa destinado a la conciliación.

Guillermo Ortiz ha recriminado la "actitud" del Gobierno del PP al "recortar" este programa de conciliación para las familias al no complementar el 25% de financiación que el Ministerio de Igualdad ha acordado con las comunidades autónomas, "un ataque más que se suma al cheque familia y a las ayudas para actividades extraescolares para familias vulnerables", ha subrayado.

En concreto, en Zaragoza, el curso pasado ha habido 69 aulas de tarde (51 colegios públicos de Primaria con aula de tarde y 18 de Secundaria), en 63 centros escolares que se verán afectados por el "recorte" del PP.

"El curso pasado, estos centros educativos, tanto públicos como concertados, dispusieron de aula de tarde para conciliación y ahora no podrán ofrecerla de forma gratuita a sus familias en el próximo curso por decisión del PP", ha explicado Ortiz, a pesar del Acuerdo Sectorial del 23 de mayo de 2025 con el Gobierno central.

"El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que dejar de alinearse con Jorge Azcón solo por ser del PP. Natalia Chueca debe mirar por los zaragozanos, sus familias y los alumnos de las mismas y exigirle a Azcón que aporte lo que le corresponde a la comunidad para que cientos de familias zaragozanas puedan seguir dejando a sus hijos en estos centros para poder conciliar", ha apuntado el concejal del PSOE.