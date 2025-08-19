El PSOE reclama a Chueca un plan de refuerzo para combatir las plagas de ratas en Zaragoza

Archivo - Una rata negra (Rattus rattus) también se la conoce como rata de casa, de techo o de barco. - CSIRO - Archivo

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral ha reclamado a la alcaldesa, Natalia Chueca, un plan exhaustivo de refuerzo para combatir la presencia, cada vez más acuciante, de ratas y cucarachas en los barrios de la ciudad.

Giral ha recordado que, hace escasos días, los residentes de la plaza de los Sitios alertaron de la presencia de una plaga de ratas. Un problema que también se ha propagado a otras zonas como el paseo Teruel, la plaza San Francisco, el barrio de La Almozara o la calle de Andrea Casamayor, donde los vecinos han asegurado que la situación "comienza a ser insostenible".

"Las medidas que está adoptando el Gobierno del PP para combatir la presencia de roedores y otras plagas como de cucarachas en nuestra ciudad no están resultando efectivas, a pesar de que Zaragoza está pagando más que nunca por el servicio de limpieza, como reconoce la propia consejera Gaudes", ha lamentado Giral.

"La triste realidad es que Zaragoza está más sucia y los barrios más abandonados. Las limpiezas extraordinarias no sustituyen la limpieza diaria que necesitamos para combatir este tipo de plagas, que se pueden llegar a convertir en un verdadero problema de salud pública", ha advertido.

En este sentido, el concejal socialista reclamará en la Comisión de Medioambiente del próximo mes de septiembre un plan de desratización y de control de insectos --especialmente cucarachas-- que contemple "medidas efectivas y no puntuales" para acabar con estas plagas, reforzando, entre otras cosas, los trabajos de control en parques, colegios, mercados, veladores o alcantarillas.

"Llevamos ya tiempo denunciando que Natalia Chueca está más preocupada por la imagen y por el marketing político que por cuidar los servicios públicos de nuestra ciudad, como la movilidad y la limpieza. Esta obsesión que tiene por el turismo va en detrimento de cuidar y de esmerarse por los servicios públicos", ha lamentado, al recordar que "estos días lo comprobamos en que la ausencia de limpieza ha provocado que aparezcan ratas y cucarachas en diferentes zonas de la ciudad".

Por todo ello, Giral ha considerado que "con esta ausencia de dedicación a un servicio como el de la limpieza, Chueca está consiguiendo que los vecinos sufran estas plagas de ratas y de insectos y que, además, demos una pésima imagen para el turismo de nuestra ciudad".