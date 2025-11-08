El PSOE reclama la dimisión del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, por su gestión del Hospital de Barbastro

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Barbastro, Daniel Gracia, califica de "insostenible" la situación del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al frente de su departamento después de que un reciente comunicado de la Junta de Personal haya "desenmascarando" a su juicio "una más de sus mentiras". "Lo ha dejado a los pies de los caballos", ha sintetizado.

Ni los trabajadores del Hospital ni los ciudadanos confían ya en su gestión", asegura Daniel Gracia, para quien resulta "incomprensible" que "el peor consejero de sanidad de la historia de nuestra comunidad no dimita. Es el gestor sanitario que peor ha tratado a este centro hospitalario, ha hecho el ridículo con el personal del hospital, ha tratado a los ciudadanos como ingenuos, y encima insiste en asegurar que este centro hospitalario está mejor que nunca. Ya vale", ha criticado.

El también diputado provincial considera que "quien debería tener como único objetivo mejorar la calidad asistencial en Aragón, y por tanto la ciudad de Barbastro, no ha hecho más que empeorarla desde que llegó" y recuerda que "las demoras en citaciones están en máximos históricos, nunca antes se habían derivado pacientes a urgencias de otros hospitales por falta de profesionales aquí, tampoco habían venido nunca médicos de una empresa privada a operar, ni habían dimitido nunca tantos directivos del Hospital por discrepancias con la gestión que se lleva a cabo desde Zaragoza".

Para Daniel Gracia, "el consejero Bancalero está privando a los ciudadanos que dependen de este hospital de un derecho básico como es la asistencia sanitaria de calidad. Si no es capaz de algo tan importante, lo que tendría que hacer sería dejar su cargo. Le viene grande y es imposible que la sociedad recupere la confianza en su gestión".