El PSOE reclama que se recupere el proyecto de la compra y musealización de la casa de Joaquín Costa en Graus

HUESCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Marcel Iglesias ha pedido este domingo una rectificación al Gobierno de Azcón y al presidente de la DPH, Isaac Claver, para que se retome el proyecto de adquirir la casa de Joaquín Costa en Graus y hacer allí un museo para "honrar la figura del León de Graus, uno de los aragoneses más importantes en la historia de España".

Iglesias ha indicado que el acuerdo con la familia de Costa ya se hizo la anterior legislatura, pero a su juicio el "desmedido orgullo" del presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, y la "falta de visión histórica y de altura" del presidente Azcón, han frenado el proyecto de indudable interés para todos los aragoneses y altoaragoneses.

Iglesias ha lamentado que Claver y Azcón "han demostrado que están más interesados en utilizar las instituciones como mero trampolín para su promoción personal que en llevar adelante un proyecto que debería ser de todos los aragoneses y que es de justicia histórica con Costa, con Ribagorza y con Graus".

El diputado socialista ha anunciado este domingo en Huesca la presentación y el apoyo del PSOE en las Cortes de Aragón a una iniciativa ciudadana en favor del Museo de Costa, que se va a debatir en el Pleno del próximo jueves, en la que multitud de entidades capitaneadas por Acción Cívica Aragonesa solicitan que se compre la casa de Joaquín Costa en Graus y se haga un museo para honrar y estudiar su figura y pensamiento.

"Los señores Azcón y Claver minan la memoria de Aragón y están dejando pasar una oportunidad histórica", ha advertido. En ese sentido, Iglesias ha recorddo que había un acuerdo pactado con el Ministerio de Cultura, que adquiría el archivo de Joaquín Costa, como así fue y está depositado en Huesca; la DPH, que compraba la casa y la DGA, que se encargaba del proyecto de musealización.

El acuerdo, ha abundado Iglesias, "se rompió por parte de los ejecutivos del PP con la familia de Costa por ser un acuerdo del anterior gobierno socialista de Miguel Gracia en la DPH y herir el orgullo propio de Isaac Claver".

"Le pediríamos al presidente de la DPH que se preocupe menos por Instagram y por intentar salir bien en las fotos para medrar en el PP y más por defender los intereses de los altoaragoneses", ha recomendado.

Además, ha añadido que "honrar la figura de Joaquín Costa en Graus ayuda a comprender la historia de España, por ello esperamos que en el pleno del próximo jueves la mayoría de las fuerzas políticas obliguen a repensar el proyecto, tanto a la DPH como al Gobierno de Aragón, por el bien de Graus, la Ribagorza y Aragón".