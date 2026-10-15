El PSOE recuerda que el PP ha rechazado una ley para mejorar los derechos de las mujeres rurales

La diputada del PSOE Aragón Lorena Canales. - PSOE

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en las Cortes de Aragón Lorena Canales ha denunciado este jueves "la contradicción del Partido Popular", que hace apenas unos días votó junto a Vox para rechazar el Estatuto de la Mujer Rural del siglo XXI mientras, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, "llena las redes sociales de mensajes, vídeos y felicitaciones".

Canales ha lamentado que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "dé la espalda a las mujeres rurales" al rechazar una iniciativa socialista --la toma en consideración de la proposición de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales-- destinada a mejorar sus derechos y oportunidades" y ha criticado "que los recortes de derechos se hayan convertido en una de las señas de identidad del PP cuando gobierna".

"Cuando la derecha no gobierna, todo son insultos. Y cuando gobierna, todo son recortes", ha afirmado Canales, quien ha recordado los recortes que los anteriores Gobiernos del Partido Popular aplicaron en ámbitos como las pensiones, los derechos laborales y las políticas de igualdad.

La diputada socialista ha advertido de que ese es el modelo que, a su juicio, PP y Vox quieren extender al conjunto de España. En Aragón, ha señalado, "el Gobierno de Azcón sigue esa misma línea política, con decisiones que el PSOE considera retrocesos en derechos y servicios públicos".

PROPOSICIÓN DE LEY

El rechazo al Estatuto de la Mujer Rural constituye, según Canales, "un nuevo ejemplo de esa forma de gobernar". La diputada socialista ha explicado que el PSOE presentó en las Cortes de Aragón una proposición de ley para crear el Estatuto de la Mujer Rural del siglo XXI.

Su objetivo era reconocer los derechos de las mujeres rurales, garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar que puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales sin tener que abandonar sus pueblos. La iniciativa contemplaba medidas para impulsar el empleo femenino, apoyar a las emprendedoras, facilitar el acceso a la formación y mejorar la conciliación y la corresponsabilidad.

También proponía avanzar en el reconocimiento profesional de las agricultoras y ganaderas, fomentar la titularidad compartida de las explotaciones, combatir la violencia de género y aumentar la presencia de mujeres en los órganos de representación y decisión del medio rural.

La diputada ha defendido que "estas medidas responden a necesidades concretas de las mujeres rurales y permitirían avanzar hacia un modelo en el que vivir en un pueblo no suponga tener menos derechos ni menos oportunidades".

Lorena Canales ha exigido al Partido Popular que explique por qué hace unos meses respaldó la iniciativa socialista y ahora ha votado en contra junto a Vox. "¿Qué ha cambiado? Las mujeres rurales siguen teniendo las mismas necesidades, los mismos problemas y las mismas reivindicaciones", ha incidido.

Finalmente, la parlamentaria del PSOE ha criticado "que el Gobierno de Aragón pretenda sustituir los compromisos políticos por mensajes institucionales".

"Las mujeres rurales no necesitan que el Gobierno de Aragón les dedique un vídeo una vez al año. Necesitan que defienda sus derechos los 365 días", ha afirmado. "La igualdad no se demuestra con felicitaciones. Se demuestra con decisiones políticas, con leyes y con presupuestos", ha concluido.